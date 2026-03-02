 
Общество

Владимир Прокудин вновь избран председателем псковского общества слепых

0

Председателя Псковской областной организации Всероссийского общества слепых Владимира Прокудина переизбрали на новый срок, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

Фото здесь и далее: Псковская областная организация Всероссийского общества слепых

В Пскове состоялась XXX отчетно-выборная конференция областной организации ВОС. Мероприятие собрало более 50 человек: делегатов и приглашенных гостей. Среди почетных гостей были заместитель министра социальной защиты Псковской области Татьяна Николаева и представитель президента Всероссийского общества слепых, главный специалист отдела по работе с региональными организациями ВОС Наталия Каширцева.

Татьяна Николаева в своем обращении подчеркнула, что министерство социальной защиты Псковской области высоко ценит работу Псковской областной организации ВОС, которая способствует повышению качества жизни инвалидов по зрению, и выразила благодарность руководству и активистам за участие в социальных проектах и конструктивную позицию в диалоге с органами власти.

Наталия Каширцева выразила уверенность в продолжении успешной деятельности организации, поздравила участников конференции с достигнутыми успехами и пожелала дальнейшего развития.

На конференции был представлен подробный отчет о результатах деятельности Псковской областной организации ВОС за пять лет.

По итогам голосования абсолютным большинством голосов на пост председателя областной организации ВОС вновь избран Владимир Прокудин.

«Это решение подчеркивает доверие и признание его вклада в развитие организации. Владимир Алексеевич занимает этот ответственный пост уже десять лет, показывая высокие результаты своей работы и способность эффективно решать актуальные задачи. Поздравляем Владимира Алексеевича!» - отметили в организации.
