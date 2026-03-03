На Солнце произошел выброс гигантского протуберанца

На Солнце зарегистрирован отрыв гигантского протуберанца, выброшенного в направлении северного полюса звезды, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) в Telegram.

Видео: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) в Telegram

Измеренные размеры плазменной структуры вблизи Солнца составили около миллиона километров. Это в три раза больше, чем расстояние от Земли до Луны. Массовые выбросы гигантских протуберанцев наблюдались в некоторые периоды прошлого года. Последнее такое сообщение было в ноябре 2025-го, хотя отдельные события данного типа, произошедшие за истекший период, могли быть и пропущены, поделились специалисты.