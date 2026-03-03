 
На Солнце произошел выброс гигантского протуберанца

На Солнце зарегистрирован отрыв гигантского протуберанца, выброшенного в направлении северного полюса звезды, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) в Telegram. 

Измеренные размеры плазменной структуры вблизи Солнца составили около миллиона километров. Это в три раза больше, чем расстояние от Земли до Луны. Массовые выбросы гигантских протуберанцев наблюдались в некоторые периоды прошлого года. Последнее такое сообщение было в ноябре 2025-го, хотя отдельные события данного типа, произошедшие за истекший период, могли быть и пропущены, поделились специалисты. 

«Крупные солнечные протуберанцы из-за высокой плотности плазмы и сильных магнитных полей представляют собой одно из самых опасных проявлений космической погоды, но, к счастью, прямые попадания таких структур по планете крайне редки. В данном случае объект, который в конце наблюдения, к слову, стал довольно сильно похож на какое-то фантастическое существо, явно улетел с Солнца почти вертикально вверх, перпендикулярно к плоскости планет. Никакого влияния ни на Землю, ни на любую иную планету при такой траектории событие оказать не сможет», - заключили в лаборатории.
