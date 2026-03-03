 
Общество

Про великолукский «Малый Сталинград» показали сюжет на федеральном ТВ

0

Федеральный телеканал «Звезда» снял сюжет про освобождение города Великие Луки в годы Великой Отечественной войны, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Видео: «Звезда»

В аннотации к программе говорится, что операция Красной Армии по освобождению Великих Лук в 1943 году сегодня малоизвестна широкой публике. Ведущим передачи выступил известный актер Арарат Кещян.

«Она осталась в тени более масштабных сражений, хотя именно от нее во многом зависел дальнейший ход войны с гитлеровской Германией. Ведь Великие Луки были одним из ключевых транспортных узлов Вермахта на оккупированной советской территории. Ведущий программы «НЕ ФАКТ!» Арарат Кещян отправляется в Псковскую область, чтобы на месте разобраться, что же там происходило более 80 лет назад. Он выяснит, кто пытался переименовать Великие Луки в Зассбург, какую роль в освобождении города от немцев сыграли сами немцы и почему там советским войскам пришлось штурмовать крепость 18 века», - говорится в публикации.

Напомним, что Великолукской операции Красной Армии посвящен 28-й выпуск передачи «Истфакт», снятый командой ПЛН-ТВ. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026