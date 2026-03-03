Про великолукский «Малый Сталинград» показали сюжет на федеральном ТВ

Федеральный телеканал «Звезда» снял сюжет про освобождение города Великие Луки в годы Великой Отечественной войны, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Видео: «Звезда»

В аннотации к программе говорится, что операция Красной Армии по освобождению Великих Лук в 1943 году сегодня малоизвестна широкой публике. Ведущим передачи выступил известный актер Арарат Кещян.

«Она осталась в тени более масштабных сражений, хотя именно от нее во многом зависел дальнейший ход войны с гитлеровской Германией. Ведь Великие Луки были одним из ключевых транспортных узлов Вермахта на оккупированной советской территории. Ведущий программы «НЕ ФАКТ!» Арарат Кещян отправляется в Псковскую область, чтобы на месте разобраться, что же там происходило более 80 лет назад. Он выяснит, кто пытался переименовать Великие Луки в Зассбург, какую роль в освобождении города от немцев сыграли сами немцы и почему там советским войскам пришлось штурмовать крепость 18 века», - говорится в публикации.