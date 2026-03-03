 
Общество

Проблемы жителей Псковской области обозначил Александр Козловский

Наиболее актуальными проблемами для жителей Псковской области сегодня являются рост оплаты услуг ЖКХ и состояние региональных дорог, заявил депутат Госдумы от региона, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио ПЛН FM.

Гость студии подробно рассказал: «В нынешних условиях, несмотря на контроль и мониторинг по всем регионам, рост тарифов на услуги ЖКХ вызывает обеспокоенность у большинства жителей Псковской области. В некоторых регионах РФ процент повышения услуг ЖКХ зашкаливает за 40-50%. Я хочу подчеркнуть, что профильные министерства и региональные власти держат эти вопросы на особом контроле. В этом году у нас не зафиксировано значительных скачков тарифов. Однако из-за высокой изношенности коммунальных систем возникает риск аварийных ситуаций, и своевременный ремонт становится необходимым для их предотвращения».

Александр Козловский отметил, что «губернатор и правительство области регулярно проводят работу по контролю ситуации, и при необходимости включаются в решение проблем». «Мы понимаем, что повышение тарифов — это тяжело для семей, и постоянно ищем баланс между качеством услуг и их ценой», - сказал депутат.

Также гость студии обратил внимание, что в преддверии весеннего сезона особенно актуальны вопросы состояния дорог. «Сейчас начинается период, когда у региональных и муниципальных дорог возникают проблемы с качеством покрытия, особенно с песчаным и гравийным. Ежегодно мы сталкиваемся с ситуациями, связанными с недостатком средств на ремонт, но за последние годы проведено много работы по улучшению дорожной инфраструктуры, в том числе — обновлению федеральных трасс и региональных дорог. Все федеральные трассы приведены в порядок. Глава региона и профильные службы постоянно следят за этим и реагируют на сложности».

Александр Козловский подчеркнул, что «в текущем году ожидается, что ледник сойдет, и это даст возможность проводить ремонт и приводить состояние дорог в нормативное. «Мы надеемся, что после зимних морозов дорожное покрытие станет лучше, и дороги, находящиеся в плачевном состоянии, будут отремонтированы», - обозначил депутат.

В завершение он отметил, что проблемы ЖКХ и дорог — одни из самых острых в регионах РФ, но в Псковской области, по словам гостя студии, предпринимаются конкретные меры для их решения. 

Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

