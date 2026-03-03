Александр Козловский назвал основные направления деятельности «Единой России»

Новую Народную программу накануне большого избирательного цикла формирует партия «Единая Россия». Об основных направлениях работы в рамках этого документа рассказал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в эфире радио ПЛН FM.
Александр Козловский пояснил, что основное направление работы партии сейчас связано с подготовкой Народной программы, для нее собирают обращения граждан. По его словам, в прошлом периоде программа включала около 57 тысяч предложений жителей Псковской области, объединённых в тематические блоки: социальные вопросы, экономика, здравоохранение. «Понятно, что предложения граждан компонуются в блоки, и потом что-то попадает в федеральную программу, что-то — в региональную», - пояснил гость студии.
Подготовка Народной программы — инициатива всей партии. Документ формируется на основе обращений граждан из всех регионов РФ. «Мы с этими вопросами работаем постоянно. Единственное, когда идут большие выборы в Госдуму, мы их более основательно формируем в блоки. На протяжении пяти лет мы потом просто работаем с этими вопросами: отчитываемся, закрываем их, появляются новые - мы дополняем. Поэтому Народная программа — живой документ; это те вопросы, которые стоят у нас "на карандаше"», - рассказал Александр Козловский.
Благодаря Народной программе появились проекты и по капитальному ремонту школ, и по приведению колледжей в нормативное состояние, а также, например, такой проект, как «Профессионалитет», подразумевающий создание образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования.
По его словам, также гражданами поднимаются вопросы газификации. В прошлые годы запустили большой федеральный проект догазификации. Александр Козловский подытожил: «Сейчас мы, уже спустя годы, ощущаем, что многие жители, в том числе Пскова, получили возможность подключения к газу».
Другое важное направление работы «Единой России» - поддержка участников специальной военной операции.
Гость студии обозначил, что вся законодательная работа в Госдуме ведётся совместно с правительством. Он подчеркнул, что нельзя без отрыва от исполнительной власти принимать законопроекты, потому что многие из них требуют финансирования.
По словам депутата, как раз на таком подведении итогов, как отчёт премьер-министра Михаила Мишустина, определяются основные направления, по которым будет работать партия.
Александр Козловский указал, что фракция «Единой России» в Государственной Думе и партия «Единая Россия» в Псковской области работают в едином ключе и вместе формируют Народную программу.
Напомним, в 2026 году пройдут выборы депутатов Псковского областного Собрания и Госдумы.
Пресс-портреты