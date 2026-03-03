Александр Козловский назвал основные направления деятельности «Единой России»

Новую Народную программу накануне большого избирательного цикла формирует партия «Единая Россия». Об основных направлениях работы в рамках этого документа рассказал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в эфире радио ПЛН FM.

Александр Козловский пояснил, что основное направление работы партии сейчас связано с подготовкой Народной программы, для нее собирают обращения граждан. По его словам, в прошлом периоде программа включала около 57 тысяч предложений жителей Псковской области, объединённых в тематические блоки: социальные вопросы, экономика, здравоохранение. «Понятно, что предложения граждан компонуются в блоки, и потом что-то попадает в федеральную программу, что-то — в региональную», - пояснил гость студии.

Подготовка Народной программы — инициатива всей партии. Документ формируется на основе обращений граждан из всех регионов РФ. «Мы с этими вопросами работаем постоянно. Единственное, когда идут большие выборы в Госдуму, мы их более основательно формируем в блоки. На протяжении пяти лет мы потом просто работаем с этими вопросами: отчитываемся, закрываем их, появляются новые - мы дополняем. Поэтому Народная программа — живой документ; это те вопросы, которые стоят у нас "на карандаше"», - рассказал Александр Козловский.

Благодаря Народной программе появились проекты и по капитальному ремонту школ, и по приведению колледжей в нормативное состояние, а также, например, такой проект, как «Профессионалитет», подразумевающий создание образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования.

«На одном из последних выступлений президента мы услышали, что будет уделено особое внимание программе "Профессионалитет". На колледжи должно выделяться более серьезное финансирование. Это дает надежду, что всё-таки все колледжи Псковской области планомерно пройдут модернизацию, по крайней мере, производственная база», - поделился депутат.

По его словам, также гражданами поднимаются вопросы газификации. В прошлые годы запустили большой федеральный проект догазификации. Александр Козловский подытожил: «Сейчас мы, уже спустя годы, ощущаем, что многие жители, в том числе Пскова, получили возможность подключения к газу».

Другое важное направление работы «Единой России» - поддержка участников специальной военной операции.

Гость студии обозначил, что вся законодательная работа в Госдуме ведётся совместно с правительством. Он подчеркнул, что нельзя без отрыва от исполнительной власти принимать законопроекты, потому что многие из них требуют финансирования.

«Без финансирования, конечно, законопроекты просто превратятся в пустышку, как мы проходили это в 90-х годах. Было очень много нужных законопроектов, но ввиду того, что их принимали в отрыве от работы правительства, они просто не исполнялись и накапливались, накапливались, накапливались», - разъяснил Александр Козловский.

По словам депутата, как раз на таком подведении итогов, как отчёт премьер-министра Михаила Мишустина, определяются основные направления, по которым будет работать партия.

Александр Козловский указал, что фракция «Единой России» в Государственной Думе и партия «Единая Россия» в Псковской области работают в едином ключе и вместе формируют Народную программу.

Напомним, в 2026 году пройдут выборы депутатов Псковского областного Собрания и Госдумы.