Бастрыкин призвал конфисковывать у коррупционеров все имущество

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ввести для коррупционеров полную конфискацию всего имущества.

Фото из соцсетей Александра Бастрыкина

«Пришло время ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества», - сказал Бастрыкин на расширенном заседании коллегии СК. По его словам, такая мера давно ожидается обществом и обеспечит значительные поступления в казну.

Как отметил Бастрыкин, следственная практика показывает, что алчность любого коррупционера трудно остановить без твердых, решительных мер, пишет ТАСС.