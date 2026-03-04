 
14% псковичей возьмут отгулы и отпуска, чтобы продлить отдых на 8 Марта - опрос

В этом году 8 Марта выпадает на воскресенье. Согласно производственному календарю, выходной день переносится на понедельник, 9 марта, а значит, дни отдыха будет удобно увеличить за счёт отпусков и отгулов.

Планируют отдыхать дольше 14% опрошенных. Не собираются продлевать выходные 62% респондентов, к такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

Чаще других брать дополнительные дни к празднику собираются молодые люди до 34 лет (17%), а также граждане с доходом от 80 до 150 тысяч рублей в месяц (19%).

Мужчины проявляют чуть больше инициативы: присоединить к 8 Марта отгулы или отпуск планируют 15% из них, среди женщин — 13%. 
 

