 
Общество

Россиянок предупредили о мошенничестве с билетами в театр на 8 Марта

0

Мошенники в преддверии 8 Марта рассылают фишинговые ссылки на покупку билетов в театр, кино или музеи со скидками для девушек, рассказала председатель Совета регионального отделения АЮР в ЛНР Виктория Тютюнникова.

«Мошенники делают рассылки в личные сообщения, оставляют ссылки в комментариях под публикациями в различных мессенджерах, где только в праздничный день девушка может купить билеты в театр, кино или музеи по очень низкой цене. Данные сайты являются обманом и деньги за оплату билетов поступают мошенникам», - предупредила Тютюнникова.

Кроме того, как сообщила юрист, аферисты рассылают письма от имени известных магазинов, сервисов доставки цветов или других организаций. Ссылка в этих сообщениях ведёт на поддельный сайт, копирующий дизайн оригинала, где жертву просят ввести персональные данные, пишет РИА Новости.

«Также злоумышленники рассылают сообщения о выигрыше в лотерее, конкурсе или акции, приуроченной к 8 Марта. Однако для получения приза или выигрыша требуется внести "небольшую" сумму денег за доставку, оплату налога или подтверждение личности», - отметила Тютюнникова.
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026