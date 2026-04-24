Скончался бывший депутат Собрания Опочецкого района Вячеслав Сапожников

На 80‑м году жизни скончался депутат Собрания депутатов Опочецкого района пятого созыва Вячеслав Сапожников, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Опочецкого округа.

Вячеслав Сапожников родился в 1946 году в деревне Сафоново Куньинского района. Вся его жизнь и трудовая деятельность были связаны с сельским хозяйством. Он работал в совхозе «Глубоковский»: механизатором, заведующим гаражами, главным инженером, председателем ЗАО «Глубокое».

С 2012 по 2017 год — депутат Собрания депутатов Опочецкого района пятого созыва.

«Вячеслав Леонидович всегда был честным, добросовестным и принципиальным человеком. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Леонидовича. Светлая память!» - добавили в администрации.