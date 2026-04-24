Названы имена лучших токарей Псковской области

На региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Токарь» определили тройку победителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения.

Фото: Областной центр занятости населения

Первое место занял Сергей Токабаев с 16-летним стажем, представляющий «ЗЭТО». «Серебро» у Михаила Степанова с «Завода Реостат», «бронза» — у 22-летнего Ивана Дюбова, самого молодого призёра соревнований.

Победитель конкурса — Сергей Токабаев (ООО «ЗЭТО»). Высокий профессионализм и широкий кругозор позволили ему уверенно занять первое место. Он имеет высшее образование по специальности «строительство» (ПсковГУ), а также диплом Великолукского политехнического колледжа. 

 

Второе место занял Михаил Степанов (ООО «Завод Реостат»). Он трудится токарем-карусельщиком также уже 16 лет. Выпускник Великолукского политехнического колледжа на конкурсе доказал, что среднее профессиональное образование в сочетании с многолетним опытом даёт блестящие результаты.

Третье место — у Ивана Дюбова (ООО «ЗЭТО»). В 22 года он стал самым молодым призёром среди токарей. Иван уже имеет 4–5 разряды по нескольким специализациям, постоянно повышает квалификацию и показывает, что возраст не помеха при наличии целеустремлённости. «Бронза» конкурса — достойное подтверждение его мастерства.

 

Конкурс «Лучший по профессии» проводится в регионе с целью повышения престижа рабочих специальностей и выявления талантливых кадров. Токарная обработка металла требует высокой точности, внимательности и опыта, и все участники продемонстрировали достойный уровень владения станками, заключили в центре занятости. 

