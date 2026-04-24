В Пскове росгвардейцы приняли участие в «Диктанте Победы»

24 апреля сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области присоединились к всероссийской патриотической акции «Диктант Победы», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

В 2026 году акция проходит в особом контексте. Она посвящена 85-летию начала Великой Отечественной войны и 130-летию со дня рождения великого полководца, маршала Советского Союза Георгия Жукова. Поэтому вопросы диктанта в этом году уделяют особое внимание его жизни, полководческому таланту, решающим операциям под его командованием и вкладу в Победу. Кроме того, в заданиях по традиции отражены и современные параллели — события специальной военной операции.

В рамках мероприятия росгвардейцы в отведённое время отвечали на вопросы теста, посвящённого ключевым событиям Великой Отечественной войны.

Участники отметили, что вопросы оказались одновременно интересными и непростыми: некоторые факты вспоминались легко, а отдельные задания заставили серьёзно задуматься и даже позволили узнать что-то новое об истории страны.

 

Как рассказали в управлении, участие в «Диктанте Победы» стало для росгвардейцев не только проверкой знаний, но и возможностью ещё раз почтить память героев, отдавших жизни за Победу. Сотрудники и военнослужащие подчеркнули важность подобных акций для сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодёжи.

Управление Росгвардии по Псковской области регулярно принимает участие в памятных и просветительских мероприятиях, направленных на укрепление связи поколений и сохранение правды о событиях Великой Отечественной войны.

