Половина взрослых россиян хронически больны, заявили в правительстве

Каждый второй россиянин старше 18 лет имеет хотя бы одно хроническое неинфекционное заболевание, причем половина из них — это люди трудоспособного возраста. Такие данные на Всероссийской выездной конференции в Саранске привела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По словам зампреда правительства, почти треть всего трудоспособного населения страны страдает хроническими неинфекционными болезнями. Татьяна Голикова также отметила значительный рост заболеваемости артериальной гипертензией, сахарным диабетом и ожирением.

Более пяти миллионов россиян имеют диагноз «сахарный диабет», более одного миллиона жителей страны страдают ожирением, свыше 27 миллионов взрослых граждан РФ — болезнями сердечно-сосудистой системы, сообщила Татьяна Голикова.

Кроме того, по ее словам, более трех миллионов россиян столкнулись с анормальной прибавкой массы тела (код МКБ-10 R63.5) — патологическим увеличением веса, не связанным с беременностью или явным ожирением, пишет «Газета.ru». Чаще всего оно вызвано гормональными сбоями, хроническим стрессом, задержкой жидкости или невыявленными заболеваниями.

Конференция в Саранске проводится под эгидой координируемого аппаратом правительства регионального движения «За медицину здорового долголетия» при участии представителей федеральных и региональных органов власти, здравоохранения, культуры, бизнеса и общественных организаций.