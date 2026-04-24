 
Общество

В суд поступил антикоррупционный иск к Псковскому областному Собранию депутатов 

Антикоррупционный иск прокурора Псковской области к Псковскому областному Собранию депутатов и комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами, поступил в Псковский городской суд, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

«Иск касается признания бездействия незаконным в связи с непроведением в отношении депутата проверки достоверности предоставляемых сведений и признании незаконным акта комиссии по результатам проверки информации о нарушении антикоррупционного законодательства, а также решения комиссии о результатах рассмотрения акта», - пояснили в пресс-службе судов.

Судебное разбирательство по административному делу назначено на 10.00 15 мая.

Как стало известно ПЛН из источников в правоохранительных органах, иск связан с непроведением проверки в отношении депутата от КПРФ Владимира Панченко. 

В январе в Псковское областное Собрание депутатов поступило представление от органов прокуратуры в связи с тем, что у двух депутатов, представителей оппозиционных фракций — Олега Брячака («Справедливая Россия») и Владимира Панченко (КПРФ) — имеются счета в иностранных банках, что противоречит закону «О статусе депутата Псковского областного Собрания депутатов».

Владимир Панченко наличие такого счета отрицал и настаивал, что закрыл его около десяти лет назад.

Олега Брячака в результате разбирательств лишили мандата депутата областного Собрания. 

Панченко Владимир Юрьевич

Депутат Псковского областного Собрания

Брячак Олег Михайлович

Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» (2014-2026 гг.).

