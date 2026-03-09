 
Общество

В Пскове сдают помещение кафе «Бристоль» в ТЦ «Империал»

0

В Пскове сдают помещение кафе «Бристоль» в торговом центре «Империал», сообщают в группе «Рестораны Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

На Avito есть объявление о сдаче в аренду помещения бывшего кафе «Бристоль».

Локация — второй этаж ТЦ Империал в Псков. Помещение просторное, с большими панорамными окнами по двум сторонам и готовой зоной с барной стойкой.

Добраться до него можно через основные входы торгового центра — есть эскалатор и лифт прямо к помещению.

Стоимость аренды:

  • 1500 руб. за кв.м
  • дополнительно коммунальные услуги — около 200 руб. за кв.м
  • электричество оплачивается по счётчику
