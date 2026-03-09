В Пскове сдают помещение кафе «Бристоль» в ТЦ «Империал»

В Пскове сдают помещение кафе «Бристоль» в торговом центре «Империал», сообщают в группе «Рестораны Пскова» в соцсети «ВКонтакте».
На Avito есть объявление о сдаче в аренду помещения бывшего кафе «Бристоль».
Локация — второй этаж ТЦ Империал в Псков. Помещение просторное, с большими панорамными окнами по двум сторонам и готовой зоной с барной стойкой.
Добраться до него можно через основные входы торгового центра — есть эскалатор и лифт прямо к помещению.
Стоимость аренды:
- 1500 руб. за кв.м
- дополнительно коммунальные услуги — около 200 руб. за кв.м
- электричество оплачивается по счётчику