Флешмоб к Международному женскому дню провели псковские кадеты

Флешмоб, посвященный Международному женскому дню организовали псковские кадеты, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«В преддверии весеннего праздника более 130 ребят организовали дружный флешмоб и поздравили всех женщин региона: мам, бабушек, сестёр, подруг и преподавателей. С праздником вас, наши дорогие! Пусть ваша жизнь будет полна света, тепла, цветов и самых искренних слов благодарности!» - отметил Михаил Ведерников.

Флешмоб прошел в рамках проекта «Весна. Стоит только расправить крылья».