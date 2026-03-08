 
Общество

«Молодая Гвардия Единой России» и Юрий Бурлин подарили цветы псковичкам

«Молодая Гвардия Единой России» с депутатом Юрием Бурлиным и «Советом по молодёжной политике»  в Международный женский день, 8 марта, подарили цветы женщинам, пожилым людям и детям, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«Мы смогли подарить море ярких эмоций жителям нашего города. Букеты стали символами нашей искренней благодарностью перед теми, кто дарит нам тепло и радость каждый день», - сообщили в реготделении.

Отмечается, что мероприятие прошло в атмосфере веселья, объединяя горожан общими теплыми чувствами и создавая прекрасное настроение на весь праздник.

 

«Какая же это прекрасная традиция — дарить цветы в первый весенний праздник! Сегодня с самого утра мы с командой "Молодой Гвардии" устроили настоящий праздник на центральной площади Пскова. Остановиться, чтобы сказать пару теплых слов и вручить тюльпан женщине — бесценно. В ответ мы получили море улыбок, сияющие глаза и отличное настроение на весь день! Дорогие наши женщины, вы — главное украшение нашего города. Спасибо вам за то, что вы есть, за вашу красоту, силу духа и безграничную доброту. Пусть весна цветет в вашей душе круглый год, а каждый день дарит только приятные сюрпризы. С праздником!» - сказал Юрий Бурлин.

