Годовалого ребенка с острым гастроэнтероколитом спасли в великолукской больнице

Годовалого ребенка с острым гастроэнтероколитом вылечили в Великолукском филиале Псковской областной клинической больницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

В приемный покой Великолукского филиала Псковской областной инфекционной клинической больницы поступил годовалый ребенок. У пациента отмечалась температура до 39 градусов и учащение стула до 5-7 раз в день.

В приемном отделении дежурный врач провел осмотр и назначил необходимые лабораторные исследования, предварительный диагноз: острый гастроэнтероколит неуточненной этиологии, средней степени тяжести.

Ребенка госпитализировали в инфекционное отделение, назначили инфузионную терапию (метод лечения, при котором лекарственные препараты вводятся в организм через капельницу - ред.) с целью дезинтоксикации и коррекции водно-электролитного обмена.

По результатам лабораторной диагностики у ребенка подтвердилась смешанная вирусно-бактериальная инфекция – в биоматериалах пациента обнаружены аденовирус и сальмонелла. Учитывая тяжесть состояния и клинические данные, лечащий врач провел коррекцию терапевтической тактики, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями была назначена комплексная терапия.

На фоне проводимого лечения отмечена устойчивая положительная динамика в виде нормализации температуры тела, появления активности, восстановления аппетита. Контрольные лабораторные исследования биоматериала показали отрицательный результат на ранее выявленные инфекции.