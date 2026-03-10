 
Общество

Годовалого ребенка с острым гастроэнтероколитом спасли в великолукской больнице

0

Годовалого ребенка с острым гастроэнтероколитом вылечили в Великолукском филиале Псковской областной клинической больницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

В приемный покой Великолукского филиала Псковской областной инфекционной клинической больницы поступил годовалый ребенок. У пациента отмечалась температура до 39 градусов и учащение стула до 5-7 раз в день.

В приемном отделении дежурный врач провел осмотр и назначил необходимые лабораторные исследования, предварительный диагноз: острый гастроэнтероколит неуточненной этиологии, средней степени тяжести.

Ребенка госпитализировали в инфекционное отделение, назначили инфузионную терапию (метод лечения, при котором лекарственные препараты вводятся в организм через капельницу - ред.) с целью дезинтоксикации и коррекции водно-электролитного обмена.

По результатам лабораторной диагностики у ребенка подтвердилась смешанная вирусно-бактериальная инфекция – в биоматериалах пациента обнаружены аденовирус и сальмонелла. Учитывая тяжесть состояния и клинические данные, лечащий врач провел коррекцию терапевтической тактики, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями была назначена комплексная терапия.

На фоне проводимого лечения отмечена устойчивая положительная динамика в виде нормализации температуры тела, появления активности, восстановления аппетита. Контрольные лабораторные исследования биоматериала показали отрицательный результат на ранее выявленные инфекции.

«Острый гастроэнтероколит – заболевание, при котором одновременно воспаляются желудок, тонкий и толстый кишечник. Чаще всего развивается на фоне инфекционных заболеваний, среди инфекционных агентов выделяют сальмонеллу, патогенную кишечную палочку, аденовирус, норовирус и другие микроорганизмы. Опасность данного заболевания заключается в развитии эксикоза (обезвоживания) организма. У детей до 5 лет обезвоживание нарастает быстро и при отсутствии должной медицинской помощи может привести к осложнениям, вплоть до летального исхода», - отметили в больнице.
