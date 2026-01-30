Александр Козловский: Участие в «Диктанте Победы» — вклад в сохранение исторической правды

Псковская область — это земля, пропитанная героической историей Великой Отечественной войны. Здесь проходила линия фронта, здесь сражались и погибали наши деды и прадеды, освобождая родную землю от фашистских захватчиков. Как отметил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, для Псковского региона «Диктант Победы» и все патриотические акции партийного проекта «Историческая память» имеют особое значение.

«В прошлом году активисты Псковского регионального отделения «Единой России» вместе с членами Российского военно-исторического общества написали диктант в Самолве у подножия масштабного монумента. В этом году продолжим работу по поиску интересных площадок, увеличению их числа и постараемся обеспечить максимальный охват участников диктанта в нашем регионе. Мы продолжим активную работу с образовательными учреждениями, библиотеками и культурными центрами для организации площадок во всех муниципалитетах области. Особое внимание уделим сельским территориям, где живут потомки тех, кто защищал нашу землю в годы войны. Наша задача — сделать так, чтобы каждый школьник и студент Псковщины не только знал историю Великой Отечественной войны, но и гордился подвигом своих предков», — подчеркнул Александр Козловский.

Парламентарий пригласил всех жителей Псковской области принять активное участие в «Диктанте Победы» 24 апреля. «Это наш вклад в сохранение исторической правды для будущих поколений. Помните: кто не знает своей истории, обречён её повторить! Вместе мы сохраним память о Великой Победе!» — резюмировал секретарь Псковского регионального отделения «Единой России».