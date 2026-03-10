Пятнадцати плюсским коммунальщикам компенсировали моральный вред через суд

Суд удовлетворил 15 исков прокуратуры округа к муниципальному предприятию «ПлюссаТеплоРесурс» о компенсации морального вреда работникам на общую сумму более 36 000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Плюсского муниципального округа

Прокуратура на основании коллективного обращения работников МП «ПлюссаТеплоРесурс» провела проверку исполнения требований трудового законодательства в части оплаты труда, по результатам которой установила нарушения действующего законодательства.

В период с июля по ноябрь 2025 года заработная плата в нарушение требований статьи 136 ТК РФ работникам муниципального предприяития своевременно не выплачивалась, имелась задолженность, которая по состоянию на 29 декабря прошлого года погашена.

Также 29 декабря 2025 года прокуратура округа направила в Стругокрасненский районный суд 15 исковых заявлений в порядке статьи 45 ГПК РФ о выплате компенсации за несвоевременную выплату заработной платы, взыскании с МП «ПлюссаТеплоРесурс» в пользу работников компенсации причиненного морального вреда.

По состоянию на март текущего года все 15 исковых заявлений Стругокрасненским районным суд рассмотрел и удовлетворил в части компенсации морального вреда. Общая сумма компенсации составила 36 100 рублей.

Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры.