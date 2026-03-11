Месячник чистоты стартует в Пскове 1 апреля

С 1 апреля стартует традиционный месячник чистоты. Для горожан это хороший повод выйти во двор, в сквер или парк и привести в порядок территорию, где они часто проводят время, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Друзья, пока есть время собирайте соседей, коллег и определяйтесь с участками уборки! Всем желающим поможем с инвентарем», - заверил Борис Елкин.

В настоящее время весеннюю уборку в городе проводят сотрудники коммунальных служб.