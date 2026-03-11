 
Общество

Прокуратура Псковской области добилась возмещения льготникам более 450 тысяч рублей

0

Прокуратура Псковской области добилась компенсации расходов льготникам на лекарства на сумму более 450 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

С учетом вступивших в силу изменений в законодательстве (приказ Минздрава от 07.03.2025 № 100н), которыми увеличены сроки обеспечения препаратами (до 30 рабочих дней при организации закупок), особую значимость приобретает работа прокуроров по возмещению расходов граждан, вынужденно приобретающих лекарства за свой счет.

Так, по искам органов прокуратуры в 2025 году Министерством здравоохранения Псковской области компенсированы расходы льготников на самостоятельную покупку лекарств и медицинских изделий на общую сумму более 450 тысяч рублей.

Работа в этом направлении продолжается. Только за два месяца 2026 года органами прокуратуры области в суды направлено:

7 исков о возмещении расходов на приобретение лекарств на сумму более 35 тысяч рублей;
1 иск об обязании регионального Минздрава обеспечить несовершеннолетнюю пациентку необходимым лекарственным препаратом.

Ситуация с обеспечением льготников лекарствами остается в зоне особого внимания прокуратуры.

