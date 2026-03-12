 
Николай Козловский принимает участие в форуме «Малая Родина – сила России»

Глава города Великие Луки Николай Козловский принимает участие в работе III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России» в Липецке, сообщается в его канале в мессенджере MAX.

«Принимаю участие в работе III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – сила России", который проходит в Липецке. Главная тема форума "Новые технологии на службе муниципалитета" – это один из важнейших вопросов развития современных городов. Форум объединил руководителей муниципалитетов, представителей федеральных ведомств, экспертов и специалистов в сфере цифровой трансформации. В течение двух дней будем обсуждать практические решения, которые помогут сделать управление территориями более эффективным, а жизнь жителей – комфортнее и безопаснее», - сообщил Николай Козловский.

Он отметил, что особое внимание в настоящее время уделяется внедрению современных цифровых технологий в муниципальное управление. Среди ключевых тем – использование искусственного интеллекта в работе органов власти, развитие цифровых платформ для ЖКХ и строительства, информационная безопасность, а также новые инструменты взаимодействия власти и жителей. Эксперты делятся успешными практиками применения видеоаналитики в системе «Безопасный город».

«Для Великих Лук подобные инструменты имеют большое значение. Использование современных цифровых решений может помочь нам повысить качество городского управления, ускорить решение вопросов в сфере ЖКХ, благоустройства, а также улучшить обратную связь с жителями. Участие в таких форумах – хорошая возможность познакомиться с передовым опытом других регионов, обсудить актуальные вызовы и найти новые решения для обеспечения развития муниципалитетов. Лучшие практики, представленные на площадках форума, будут изучены и рассмотрены для возможного применения в работе нашего города. Уверен, что внедрение современных технологий и обмен опытом между муниципалитетами – это важный шаг к дальнейшему развитию наших городов и повышению качества жизни людей», - добавил глава южной столицы региона.
