Николай Козловский принимает участие в форуме «Малая Родина – сила России»

Глава города Великие Луки Николай Козловский принимает участие в работе III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России» в Липецке, сообщается в его канале в мессенджере MAX.

Фото: Николай Козловский / MAX

«Принимаю участие в работе III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – сила России", который проходит в Липецке. Главная тема форума "Новые технологии на службе муниципалитета" – это один из важнейших вопросов развития современных городов. Форум объединил руководителей муниципалитетов, представителей федеральных ведомств, экспертов и специалистов в сфере цифровой трансформации. В течение двух дней будем обсуждать практические решения, которые помогут сделать управление территориями более эффективным, а жизнь жителей – комфортнее и безопаснее», - сообщил Николай Козловский.

Он отметил, что особое внимание в настоящее время уделяется внедрению современных цифровых технологий в муниципальное управление. Среди ключевых тем – использование искусственного интеллекта в работе органов власти, развитие цифровых платформ для ЖКХ и строительства, информационная безопасность, а также новые инструменты взаимодействия власти и жителей. Эксперты делятся успешными практиками применения видеоаналитики в системе «Безопасный город».