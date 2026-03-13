 
Общество

Трудоустройству подростков посвятили совещание Псковского облсовпрофа с властями и бизнесом

0

Совещание в формате круглого стола, объединившее представителей власти, бизнеса и профсоюзов, состоялось в Кадровом центре города Пскова 12 марта. Ключевой темой встречи стало трудоустройство несовершеннолетних граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов, этот вопрос требует особого контроля за соблюдением трудовых прав. 

Фото: Псковский облсовпроф

В мероприятии приняла участие представитель Псковского облсовпрофа Светлана Артемьева. Участие профсоюзов в данном диалоге обусловлено главной задачей: сделать первую трудовую практику подростков не только полезной, но и максимально безопасной с точки зрения законодательства.

«Рост числа трудоустроенных подростков не должен приводить к росту числа нарушений. Необходимо выстроить четкие, прозрачные и законные схемы приема на работу, исключающие эксплуатацию детского труда и гарантирующие юным псковичам достойные условия. На наш взгляд, слаженная координация между Кадровым центром, ведомствами и профсоюзами позволит сделать это», — прокомментировал председатель профсоюзного объединения региона Игорь Иванов.
Пресс-портреты

Иванов Игорь Олегович

Иванов Игорь Олегович

Председатель Псковского областного совета профсоюзов

