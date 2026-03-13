Трудоустройству подростков посвятили совещание Псковского облсовпрофа с властями и бизнесом

Совещание в формате круглого стола, объединившее представителей власти, бизнеса и профсоюзов, состоялось в Кадровом центре города Пскова 12 марта. Ключевой темой встречи стало трудоустройство несовершеннолетних граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов, этот вопрос требует особого контроля за соблюдением трудовых прав.

Фото: Псковский облсовпроф

В мероприятии приняла участие представитель Псковского облсовпрофа Светлана Артемьева. Участие профсоюзов в данном диалоге обусловлено главной задачей: сделать первую трудовую практику подростков не только полезной, но и максимально безопасной с точки зрения законодательства.