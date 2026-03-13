Президент РФ назначил Олега Лазарева председателем Псковского областного суда на 6 лет

Председателем Псковского областного суда на шестилетний срок полномочий назначен Олег Лазарев. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина от 13 марта 2026 года №157 «О назначении судей федеральных судов» опубликован 13 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Напомним, Олег Лазарев занимает должность председателя с 2020 года. Ранее он являлся председателем Псковского гарнизонного военного суда. В ноябре 2019 года кандидатура Олега Лазарева была рекомендована для назначения на пост председателя Псковского областного суда Высшей квалификационной коллегией судей.

Предыдущий руководитель суда, Валерий Кондратьев, ушел в почетную отставку в феврале 2019 года и скоропостижно скончался 25 октября. Все это время суд в статусе и. о. председателя возглавлял Алексей Лебедев.

Помимо этого, судьей Великолукского городского суда назначена Юлия Степанова, судьей Псковского городского суда - Елена Смирнова, судьей Псковского городского суда - Елена Гутовская.