 
Общество

Президент РФ назначил Олега Лазарева председателем Псковского областного суда на 6 лет

0

Председателем Псковского областного суда на шестилетний срок полномочий назначен Олег Лазарев. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина от 13 марта 2026 года №157 «О назначении судей федеральных судов» опубликован 13 марта на официальном интернет-портале правовой информации. 

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Напомним, Олег Лазарев занимает должность председателя с 2020 года. Ранее он являлся председателем Псковского гарнизонного военного суда. В ноябре 2019 года кандидатура Олега Лазарева была рекомендована для назначения на пост председателя Псковского областного суда Высшей квалификационной коллегией судей.

Предыдущий руководитель суда, Валерий Кондратьев, ушел в почетную отставку в феврале 2019 года и скоропостижно скончался 25 октября. Все это время суд в статусе и. о. председателя возглавлял Алексей Лебедев.

Смотрите также

Олег Лазарев назначен председателем Псковского областного суда

2

Помимо этого, судьей Великолукского городского суда назначена Юлия Степанова, судьей Псковского городского суда - Елена Смирнова, судьей Псковского городского суда - Елена Гутовская. 

«Поздравляем коллег с назначением и желаем дальнейших успехов в профессиональной деятельности!» - добавили в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026