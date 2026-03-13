Саморазвитие и карьера являются приоритетами псковичей в 2026 году — опрос

Согласно опросу о планах на 2026 год, у псковичей в числе главных приоритетов остаются работа и карьера: целых 53% опрошенных планируют сосредоточить усилия именно в этой области, следует из данных сервиса по поиску работы hh.ru.

Немало псковичей также намерены уделять повышенное внимание семье — такой приоритет выбрали 43% участников опроса. Третью строчку разделили здоровье и личностное саморазвитие: каждое из этих направлений привлекло по 29% респондентов.

При этом другие важные жизненные сферы оказались заметно менее востребованными: профессиональное развитие планируют развивать 18% псковичей, хобби — 10%, образование — 9%, спорт — 7%, а общение с друзьями вошло в планы лишь 4% опрошенных.

Интересно, что география вносит свои коррективы в карьерные устремления россиян. Если среди псковичей работу и карьеру в приоритете назвали 53%, то в Приволжском федеральном округе таких оказалось уже 60,9%, в Москве — 54,2%, а в Северо‑Западном федеральном округе — 52,9%. Тем не менее и для псковичей профессиональная сфера остаётся важнейшей точкой фокуса на предстоящие годы, лишь немного уступая семейным ценностям и заботе о себе.