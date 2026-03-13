 
Общество

В ГД из-за отключений связи предложили ставить в городах таксофоны с интернетом

0

Временные отключения связи в крупных городах РФ создают условия для возрождения на улицах телефонных будок, но на новом уровне - с доступом в интернет. Об этом заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко («Единая Россия»).

«Остро назрела тема возрождения таксофонов, но уже с выходом в интернет. Это позволит гражданам оставаться на связи даже в период отключений и обеспечит должный уровень безопасности», - сказал Антропенко.

Он отметил, что жители приграничных регионов России живут в условиях ограничений связи уже давно, но в Москве подобные ограничения воспринимаются «сложнее, поскольку многие административные центры находятся именно здесь».

В центральных районах Москвы в последние дни наблюдаются перебои в работе мобильного интернета и связи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что меры необходимы для обеспечения безопасности и продлятся так долго, как это будет необходимо, пишет ТАСС.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026