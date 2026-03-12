Образовательный модуль о развитии управленческих компетенций для МСУ стартовал в Пскове 

Образовательный модуль «Регулярный менеджмент и управление процессами» стартовал в правительстве Псковской области в рамках программы профессиональной переподготовки «Руководитель органа местного самоуправления: современные компетенции». В мероприятии принимают участие 90 человек — главы муниципальных образований региона, их заместители, управляющие делами администраций, руководители территориальных управлений администраций муниципальных образований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.
Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области
Собравшихся приветствовал автор программы — руководитель Центра политических компетенций Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Игорь Школьников. Он напомнил, что программа профессиональной переподготовки разработана при поддержке правительства Псковской области в рамках реализации комплекса мер по развитию кадрового потенциала муниципальной службы в регионе.
Теоретическая и практическая часть первого образовательного модуля в этом году будут посвящены практикам регулярного менеджмента: ручному и системному управлению, постановке целей, методам планирования, оценке результативности деятельности, выявлению и формулированию проблем, принятию управленческих решений, клиентоцентричности.
Ближайшие два дня со слушателями программы будет работать эксперт Центра политических компетенций Национального исследовательского университета ВШЭ Марина Самохвалова.
Профессиональная программа «Руководитель органа местного самоуправления: современные компетенции» направлена на совершенствование управленческих навыков с учетом специфики органов местного самоуправления региона. Обучение организовано в формате очных модулей, а также дистанционного обучения.
Образовательный проект ориентирован на рост профессионализма кадров муниципальной службы, развитие лидерских способностей и применение инновационных управленческих практик. Участники изучают стратегическое планирование, реализацию проектов, цифровизацию процессов.