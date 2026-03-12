Образовательный модуль о развитии управленческих компетенций для МСУ стартовал в Пскове 

Образовательный модуль «Регулярный менеджмент и управление процессами» стартовал в правительстве Псковской области в рамках программы профессиональной переподготовки «Руководитель органа местного самоуправления: современные компетенции». В мероприятии принимают участие 90 человек — главы муниципальных образований региона, их заместители, управляющие делами администраций, руководители территориальных управлений администраций муниципальных образований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Собравшихся приветствовал автор программы — руководитель Центра политических компетенций Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Игорь Школьников. Он напомнил, что программа профессиональной переподготовки разработана при поддержке правительства Псковской области в рамках реализации комплекса мер по развитию кадрового потенциала муниципальной службы в регионе.

«Год назад мы запустили эту программу специально для вас. При проектировании модулей мы методологически базировались на ролевой модели компетенции главы органа местного самоуправления с точки зрения политика, менеджера, личности и лидера. И если в прошлых модулях мы больше концентрировались на политическом управлении, медиакоммуникациях, работе с внешней средой и психологией, то оставшиеся три модуля мы в большей степени посвятим развитию управленческих компетенций», — анонсировал Игорь Школьников.

Теоретическая и практическая часть первого образовательного модуля в этом году будут посвящены практикам регулярного менеджмента: ручному и системному управлению, постановке целей, методам планирования, оценке результативности деятельности, выявлению и формулированию проблем, принятию управленческих решений, клиентоцентричности.

Ближайшие два дня со слушателями программы будет работать эксперт Центра политических компетенций Национального исследовательского университета ВШЭ Марина Самохвалова.

«В этом модуле мы будем работать на внутренний контур организации, в которой люди трудятся над совместным достижением ранее запланированного результата. Узнаем, как организовать работу с людьми, как контролировать и мотивировать работников, развивать их, совершенствовать сами процессы и многое другое», — отметила Марина Самохвалова.

Профессиональная программа «Руководитель органа местного самоуправления: современные компетенции» направлена на совершенствование управленческих навыков с учетом специфики органов местного самоуправления региона. Обучение организовано в формате очных модулей, а также дистанционного обучения.

Образовательный проект ориентирован на рост профессионализма кадров муниципальной службы, развитие лидерских способностей и применение инновационных управленческих практик. Участники изучают стратегическое планирование, реализацию проектов, цифровизацию процессов.