Число многодетных семей в России увеличилось почти до трех миллионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Премьер поручил оперативно внести изменения в законы, чтобы такие семьи могли получать пособие при незначительном превышении доходов. По его словам, налоговую выплату для россиян с двумя и более детьми должны предоставлять без сбоев, пишет РИА Новости.
Мишустин также напомнил, что размер маткапитала после индексации составляет почти 730 тысяч рублей на первого ребенка, на двоих — более 960 тысяч.