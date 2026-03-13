 
Общество

Число многодетных семей в России увеличилось почти до трех миллионов

Число многодетных семей в России увеличилось почти до трех миллионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Число многодетных за прошлый год — выросло практически до трех миллионов. В них воспитывается около 9,5 миллиона ребят. И их родители должны и дальше получать внимание и заботу, помощь с решением насущных вопросов», — заявил Мишустин в обращении к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда.

Премьер поручил оперативно внести изменения в законы, чтобы такие семьи могли получать пособие при незначительном превышении доходов. По его словам, налоговую выплату для россиян с двумя и более детьми должны предоставлять без сбоев, пишет РИА Новости

Мишустин также напомнил, что размер маткапитала после индексации составляет почти 730 тысяч рублей на первого ребенка, на двоих — более 960 тысяч.

