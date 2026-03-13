 
Общество

Великолучане могут попасть на прием к врачу-кардиологу высшей категории

Псковская областная клиническая больница приглашает великолучан на консультацию врача-кардиолога высшей категории, заведующего кардиологическим отделением в Великих Луках Александра Андросовича. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковская областная клиническая больница 

Визит к специалисту не стоит откладывать при наличии следующих симптомов:

  • Боль или дискомфорт в груди: это может быть как резкая, так и ноющая боль, отдающая в руку, шею;
  • Проблемы с артериальным давлением: как высокое (гипертония), так и низкое (гипотония) давление требует внимания кардиолога;
  • Нарушения сердечного ритма: учащенное или замедленное сердцебиение, ощущение перебоев в работе сердца (аритмия);
  • Головокружения и обмороки: эти состояния могут быть признаками серьезных нарушений в работе сердечно-сосудистой системы;
  • Одышка: затрудненное дыхание, особенно при незначительных физических нагрузках или в покое;
  • Отечность: появление отеков, особенно на ногах, может указывать на проблемы с сердцем;
  • Высокий уровень холестерина: по результатам анализа крови повышенный холестерин является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач-кардиолог Александр Андросович ведет консультативный прием в поликлинике №1 филиала «Великолукский межрайонный» ПОКБ, а также платный прием.

Запись к врачу и подробная информация - по телефону: 8 (81153) 3-53-71. Запись по ОМС осуществляется через лечащего врача.

