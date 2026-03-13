 
Общество

Через границу РФ в Невельском округе не пропустили четырех коров

На российско‑белорусской границе в деревне Лобок Невельского округа предотвращён незаконный ввоз крупного рогатого скота, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Государственный инспектор Северо‑Западного межрегионального управления Россельхознадзора остановил перевозку четырёх коров, которые направлялись в Россию из Республики Беларусь.

Как выяснилось, владельцы животных грубо нарушили ветеринарно‑санитарные требования. У коров не оказалось сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, а также данных о проведённых исследованиях, вакцинациях и обработках. Кроме того, на животных отсутствовали обязательные средства идентификации — бирки, выщипы или клейма.

Нарушения выявили и в способе транспортировки: скот перевозили в необорудованном для этого автотранспортном средстве. К тому же маршрут перемещения не был согласован с Россельхознадзором.

Поскольку перемещение сельскохозяйственных животных по таможенной территории Евразийского экономического союза без соответствующих документов запрещено, инспектор оформил акт о возврате. В результате все четыре коровы были отправлены обратно на территорию Республики Беларусь.

