В Великих Луках откроется новый выставочный зал проекта «Униформа России с XVIII века до наших дней»

В Великих Луках 17 марта откроется новый выставочный зал проекта «Униформа России с XVIII века до наших дней», сообщил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский с своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram-канал

«Это не просто экспозиция — это возможность увидеть историю нашей страны через призму военной формы, проследить, как менялись эпохи и ценности, и познакомить с этим молодое поколение. В рамках выставки начнет работу экспозиция, посвященная специальной военной операции», - отметил политик.

Проект реализован при поддержке регионального и городского отделений РВИО и победителя Всероссийского конкурса гражданских инициатив, председателя Псковской региональной общественной организацией «Союз социальной помощи ветеранам вооруженных сил и правоохранительных органов», члена РВИО Вячеслава Сизова.

В день открытия гостей ждут экскурсии по залу и знакомство с уникальными экспонатами. 

«Подобные инициативы важны для патриотического воспитания и сохранения исторической памяти. Я уверен, что новый зал станет местом, куда великолучане будут приходить всей семьей, чтобы вспомнить прошлое и понять ценности настоящего», - подчеркнул Александр Козловский.

Мероприятие состоится в управлении образования города Великие Луки по адресу: улица Дружбы, дом 31, на седьмом этаже. Начало в 15:00.

