В Великих Луках откроется новый выставочный зал проекта «Униформа России с XVIII века до наших дней»

В Великих Луках 17 марта откроется новый выставочный зал проекта «Униформа России с XVIII века до наших дней», сообщил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский с своем Telegram-канале.
Фото: Александр Козловский / Telegram-канал
Проект реализован при поддержке регионального и городского отделений РВИО и победителя Всероссийского конкурса гражданских инициатив, председателя Псковской региональной общественной организацией «Союз социальной помощи ветеранам вооруженных сил и правоохранительных органов», члена РВИО Вячеслава Сизова.
В день открытия гостей ждут экскурсии по залу и знакомство с уникальными экспонатами.
Мероприятие состоится в управлении образования города Великие Луки по адресу: улица Дружбы, дом 31, на седьмом этаже. Начало в 15:00.
