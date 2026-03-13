Александр Козловский: Форум в Ростове показал, что «Единая Россия» работает не на словах, а на деле

Второй окружной форум «Есть результат!» в Ростове-на-Дону наглядно продемонстрировал, что «Единая Россия» работает не на словах, а на деле, заявил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
Особое внимание спикер уделил участию граждан в принятии решений. По его словам, почти 70 миллионов человек за последние годы лично определяли, какие объекты благоустройства нужны их городам и посёлкам.
Александр Козловский подчеркнул актуальность опыта южных регионов для Псковской области. Он обратил внимание на необходимость комплексного развития исторических городов, где вместе с жильём должны строиться социальные объекты.
Парламентарий также выделил масштабную работу по восстановлению новых регионов:
В завершение Александр Козловский обозначил важность интеграции в новую Народную программу инициатив, озвученных на форуме. Среди ключевых направлений — поддержка ветеранов СВО, развитие доступной среды и работа с молодёжью.
Подводя итог, депутат подчеркнул: форумы такого формата наглядно показывают, что «Единая Россия» — не просто правящая партия, а действенный инструмент реальных изменений в жизни людей.
Напомним, «Единая Россия» провела в Ростове-на-Дону второй окружной отчётно-программный форум «Есть результат!» — он был посвящён ЖКХ и жилищному строительству.
