Александр Козловский: Форум в Ростове показал, что «Единая Россия» работает не на словах, а на деле

Второй окружной форум «Есть результат!» в Ростове-на-Дону наглядно продемонстрировал, что «Единая Россия» работает не на словах, а на деле, заявил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Цифры говорят сами за себя: более 120 тысяч благоустроенных общественных пространств и дворов, полмиллиарда квадратных метров введённого жилья, поддержка по ипотечным программам для 3 миллионов граждан», - заметил Александр Козловский.

Особое внимание спикер уделил участию граждан в принятии решений. По его словам, почти 70 миллионов человек за последние годы лично определяли, какие объекты благоустройства нужны их городам и посёлкам.

«Это и есть настоящая народная власть в действии», — отметил депутат.

Александр Козловский подчеркнул актуальность опыта южных регионов для Псковской области. Он обратил внимание на необходимость комплексного развития исторических городов, где вместе с жильём должны строиться социальные объекты.

«Наши исторические города нуждаются в комплексном подходе к развитию — когда вместе с жильём строятся школы, детские сады, поликлиники. Закрепление этого стандарта в законодательстве — прямая заслуга партии», — пояснил он.

Парламентарий также выделил масштабную работу по восстановлению новых регионов:

«Более 7 тысяч жилых домов, тысячи социальных объектов в Донбассе и Новороссии — это беспрецедентные масштабы восстановления в условиях продолжающихся боевых действий».

В завершение Александр Козловский обозначил важность интеграции в новую Народную программу инициатив, озвученных на форуме. Среди ключевых направлений — поддержка ветеранов СВО, развитие доступной среды и работа с молодёжью.

«Псковская область готова активно участвовать в их реализации, особенно в части развития малых городов и исторических поселений», — заверил он.

Подводя итог, депутат подчеркнул: форумы такого формата наглядно показывают, что «Единая Россия» — не просто правящая партия, а действенный инструмент реальных изменений в жизни людей.

Напомним, «Единая Россия» провела в Ростове-на-Дону второй окружной отчётно-программный форум «Есть результат!» — он был посвящён ЖКХ и жилищному строительству.