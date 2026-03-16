Роспотребнадзор запускает для юных псковичей серию раскрасок и комиксов с Петей Лентяевым 

Роспотребнадзор запускает для детей серию раскрасок, комиксов и инфографики, а также объявляет о продолжении масштабного просветительского проекта – лекторий «Санпросвет», направленного на информирование граждан об основных методах профилактики инфекционных заболеваний и повышение уровня санитарной грамотности населения. Первый этап пройдет с 16 по 27 марта во всех регионах страны, в том числе и на территории Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: Роспотребнадзор

Проект начался в 2025 году, вызвал позитивный отклик и большой интерес аудитории, рассказали в ведомстве. Было решено продолжить и расширить проект – в 2026 году лекторий «Санпросвет» будет проходить в гибридном формате (как очно, так и онлайн) и включать пять образовательных модулей, предназначенных для различных возрастных категорий. Активность предусматривает проведение образовательно-просветительских лекций, охватывающих все группы населения, с максимально широкой географией.

Первый этап состоится на базе детских садов и школ, он будет адресован дошкольникам и младшим школьникам – дети узнают о важности гигиены рук для поддержания и укрепления здоровья. В мероприятии примут участие эксперты Роспотребнадзора и региональные партнеры, включая добровольческие и общественные организации, такие как «Волонтеры-медики», «Движение Первых» и другие.

Также в рамках проекта «Санпросвет» Роспотребнадзор запускает для детей серию раскрасок, комиксов и инфографики с героем детского «Санпросвета» Петей Лентяевым. Первую раскраску уже сегодня можно бесплатно скачать здесь.

Лекторий создан в рамках реализации коммуникационной стратегии «Санпросвет» федерального проекта «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)».

В 2025 году было проведено более 10 тысяч лекториев, посвященных санитарно-гигиеническим правилам, вакцинации, профилактике гриппа, ОРВИ, ВИЧ-инфекции и другим важным темам.

Верифицированную информацию в доступной форме получили более 626 тысяч человек. В расчете на 100 тысяч населения показатель охвата составил 423,35 человека. Слушатели смогли не только получить самую актуальную информацию напрямую от экспертов, но также задать все интересующие вопросы. В Псковской области в лектории «Санпросвет» приняли участие более четырех тысяч человек.

Мероприятия широко освещались в средствах массовой информации (вышло более 18 тысяч материалов с охватом более 19 миллионов человек).