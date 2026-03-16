Требования к заявкам на гранты разъяснят псковичам на встречах «Проектная среда»

Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив Псковской области приглашает на новые встречи под названием «Проектная среда». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области, принять участие в новом формате встреч приглашают всех желающих. 

Изображение: Группа в социальной сети «ВКонтакте» «Общественные проекты и гранты Псковской области»

«"Проектная среда" - это регулярные мероприятия, где мы будем погружаться в одну конкретную тему, разбирать её детально, обсуждать сложные моменты и отвечать на ваши вопросы. Формат интерактивный: никакой скучной теории - только живое общение, практические примеры и полезные разборы», - обещают организаторы.

Первая встреча состоится 18 марта. Тема: «Общие требования к конкурсу Президентского фонда культурных инициатив. Постановка цели. Творческая концепция проекта».

К участию приглашают всех старше 18 лет: представителей НКО, инициативные группы, предпринимателей, которые планируют участвовать в грантовых конкурсах.

Место проведения — Дом молодёжи, расположенный по адресу: улица Конная, 2. Начало в 16:00.

Регистрация обязательна, ее можно пройти в группе «Общественные проекты и гранты Псковской области» «ВКонтакте». 

