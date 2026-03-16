Требования к заявкам на гранты разъяснят псковичам на встречах «Проектная среда»

Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив Псковской области приглашает на новые встречи под названием «Проектная среда». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области, принять участие в новом формате встреч приглашают всех желающих.
Первая встреча состоится 18 марта. Тема: «Общие требования к конкурсу Президентского фонда культурных инициатив. Постановка цели. Творческая концепция проекта».
К участию приглашают всех старше 18 лет: представителей НКО, инициативные группы, предпринимателей, которые планируют участвовать в грантовых конкурсах.
Место проведения — Дом молодёжи, расположенный по адресу: улица Конная, 2. Начало в 16:00.
Регистрация обязательна, ее можно пройти в группе «Общественные проекты и гранты Псковской области» «ВКонтакте».