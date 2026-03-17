Суд отказал коллектору во взыскании долгов участника СВО с его наследников

Суд отказал коллектору в замене должника, участника СВО, на его наследников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Взыскатель обратился в суд с заявлением о замене стороны должника - участника СВО в связи с его смертью. Ранее, заочным решением суда от 17 июня 2024 года с военнослужащего взыскали задолженность по кредитному договору, на основании чего выдали исполнительный лист.

Взыскатель просил заменить должника на его наследников, чтобы взыскать сумму долга за счет перешедшего к ним имущества.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что должник на момент смерти являлся военнослужащим Вооруженных Сил РФ по контракту и погиб при выполнении задач в зоне проведения специальной военной операции.

Изучив материалы дела, суд руководствовался Федеральным законом от 7 октября 2022 г. № 377-ФЗ. Данный закон устанавливает особенности исполнения обязательств по кредитным договорам для военнослужащих, участвующих в СВО. Согласно буквальному толкованию закона, в случае гибели военнослужащего при выполнении задач в период проведения СВО его обязательства по кредитным договорам прекращаются. Прекращение распространяется на все обязательства заемщика, включая основной долг и проценты.

Учитывая, что обязательства должника перед кредитором прекращены законом в связи с его гибелью, процессуальное правопреемство (переход долга к наследникам) невозможно. Оснований для замены умершего должника на его правопреемников не имеется.

Великолукский городской суд вынес определение об отказе в процессуальном правопреемстве по гражданскому делу о взыскании кредитной задолженности.