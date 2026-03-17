День единого пособия пройдет в Псковской области 27 марта

«День единого пособия» пройдет в клиентских службах отделения Социального фонда России по Псковской области 27 марта в Пскове и Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде.

Сегодня единое пособие в нашем регионе получают 187 беременных женщин и родители 8537 тысяч детей. 

Размер выплаты устанавливается в зависимости от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 10 219  до 20 438 рублей — будущим мамам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и от 9 094 до 18 188 рублей — на детей.

«В День единого пособия с 8:30 до 15:30 специалисты отделения СФР по Псковской области помогут разобраться во всех нюансах назначения выплаты. Жительницы региона смогут обратиться за консультацией по различным вопросам —  как, например, в 2026 году учитываются алименты и доход в виде процентов по вкладам в банках, что такое правило 8 МРОТ, каков порядок расчета совокупного среднедушевого дохода семьи», - сообщили в СФР.

В Пскове мероприятие пройдет в клиентской службе, расположенной на улице Петровской, 53, а в Великих Луках – в клиентской службе по адресу: улица Комсомольская, 27а.

«Отделение Социального фонда России по Псковской области приглашает будущих мам и семьи с детьми принять участие в Дне единого пособия», - заключили в СФР.

