91% псковичей уверены, что работа не мешает получать удовольствие от жизни — опрос

Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru опросили жителей Псковской области и выяснили, что 91% из них уверены: работа не мешает получать удовольствие от жизни, а баланс между занятостью и личным временем вполне достижим.

Более того: 56% опрошенных считают, что можно жить хорошо только когда есть работа. Она воспринимается как социальная норма: две трети местных жителей (66%) отметили, что неправильно оставаться безработным, если есть доступные варианты трудоустройства.

Разница во взглядах на труд и жизненные приоритеты заметно проявляется в зависимости от возрастных групп. Молодое поколение в Псковской области чаще признает допустимым не работать даже при наличии вакансий на рынке, предпочитая заниматься саморазвитием и хобби. Так, 37% опрошенных в возрасте 18-24 лет и 39% среди 25-34-летних считают, что нормально находиться без работы даже при наличии подходящих вакансий. Среди более старших возрастных групп этот показатель существенно ниже: среди 35-44 лет — 28%, у 45-54 лет — 17%, а среди местных жителей 55 лет и старше — 20%.

В то же время у старшего поколения сохраняется более традиционное представление о том, что труд — это основа хорошей жизни. Этой точки зрения придерживается подавляющее большинство респондентов от 55 лет и старше (85%) и 45−54 лет (71%). Среди молодежи так считают 57% опрошенных в возрасте 18−24 лет и 54% — 25−34 лет.

Отношение к работе меняется, когда речь заходит о балансе между занятостью и досугом. 61% опрошенных считают, что для комфортной жизни важнее иметь свободное время, чем быть трудоустроенным. Остальные 39% с этой точкой зрения не согласны. Мнения разделились неравномерно, что говорит об отсутствии единого приоритета в обществе. Во многом это зависит от возраста респондентов.