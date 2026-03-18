 
Общество

Почти 270 врачей не хватает в Псковской области

0

459 врачей и средних медицинских работников не хватает в Псковской области. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщила заместитель министра здравоохранения Псковской области Ирина Жаворонкова.

«В настоящее время осуществлен расчет потребности медицинских кадров на 2026 год. По расчетам, дефицит врачей составляет 268 человек, по средним медицинским работникам - требуется 191 специалист. Если говорить о специальностях, то не хватает участковых врачей, участковых врачей-педиатров, врачей общей семейной практики, а также узких специалистов в поликлиниках Пскова и Великих Лук», – сообщила Ирина Жаворонкова.

По ее словам, перечень сфер, где есть нехватка кадров, обширна и охватывает всю область.

«Есть нехватка психиатров, хирургов и гинекологов. Есть дефицит фельдшеров скорой медицинской помощи, есть дефицит фельдшеров ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов – ред.), не хватает медицинских сестер-анестезистов, операционных медсестер и акушерок в Псковском клиническом перинатальном центре. Дефицит фиксируется во всех организациях здравоохранения по всей стране. Это не новость, это везде так, к сожалению. Власти прикладывают определенные усилия в законодательном плане, чтобы переломить в корне эту ситуацию», – заключила Ирина Жаворонкова.
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026