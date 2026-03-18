Почти 270 врачей не хватает в Псковской области

459 врачей и средних медицинских работников не хватает в Псковской области. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщила заместитель министра здравоохранения Псковской области Ирина Жаворонкова.

«В настоящее время осуществлен расчет потребности медицинских кадров на 2026 год. По расчетам, дефицит врачей составляет 268 человек, по средним медицинским работникам - требуется 191 специалист. Если говорить о специальностях, то не хватает участковых врачей, участковых врачей-педиатров, врачей общей семейной практики, а также узких специалистов в поликлиниках Пскова и Великих Лук», – сообщила Ирина Жаворонкова.

По ее словам, перечень сфер, где есть нехватка кадров, обширна и охватывает всю область.