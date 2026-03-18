Как подготовиться к ЕГЭ за год

Сдача единого государственного экзамена — важный и волнительный этап в жизни каждого школьника. Мысли о предстоящих экзаменах нередко вызывают тревогу. Как подготовиться к итоговой аттестации? Делать это самостоятельно или обратиться за помощью к репетитору? Реально ли сдать предмет на 100 баллов? Можно ли пересдать ЕГЭ, если не устраивает результат?

На вопросы, волнующие старшеклассников и их родителей, Псковской Ленте Новостей ответил кандидат исторических наук, преподаватель Академического курса подготовки к ЕГЭ по истории и обществознанию Максим Васильев.

100 баллов - реально, но сложно

- Можно ли подготовиться к ЕГЭ за год ?

- Я не могу однозначно сказать по всем предметам ЕГЭ, у каждого их них своя специфика. Но что касается истории и обществознания, то это вполне возможно. Один учебный год – это приемлемые сроки для подготовки к экзамену при наличии высокой мотивации со стороны ученика, активной и хорошо спланированной подготовки в течение всего года. В таком случае можно говорить не только о сдаче экзамена как таковой, но и претендовать на высокие баллы. Я как раз и планирую свой курс подготовки к экзамену в течение девяти учебных месяцев для одиннадцатиклассников. Хотя некоторым ученикам высокие темпы подготовки могут показаться достаточно сложными. Как преподаватель, я полагаю, что оптимальный вариант – это начать подготовку к ЕГЭ заранее с 10-го класса или хотя бы посвятить этому 1,5 года (например, с января 10-го класса) и лучше без перерыва на летние каникулы, когда школьники стремятся максимально дистанцироваться от учебы и в результате забывают большую часть пройденной информации. В таком случае весь объем материала не придется осваивать путем перенапряжения эмоционального состояния и физических сил, всегда останется время на повторение и закрепление материала. Если продолжать подготовку без перерывов на каникулы, то удается удерживать сознание ученика в необходимом рабочем тонусе на протяжении всего курса подготовки.

- Реально ли сдать ЕГЭ на 100 баллов ?

- Вполне реально, но крайне сложно. В моей преподавательской практике такие ученики были и это всегда особый момент гордости для преподавателя. Но хочется отметить, что получение заветных 100 баллов зависит не только от знаний и уровня подготовки ученика, но и от множества других факторов: сложности варианта на экзамене, критериев оценивания заданий, строгости и лояльности проверяющего эксперта, эмоционального настроя ученика и даже температуры в экзаменационной аудитории – насколько она будет комфортна для ученика и как скажется на работоспособности его мозга. Вот если все эти факторы самым благоприятным образом соединятся воедино, именно тогда есть шансы на максимальный балл.

Говоря о ста баллах за экзамен, приходится отметить, что с каждым годом стобалльников, особенно по обществознанию, становится все меньше. Эта тенденция характерна в целом для России. Так, по данным Рособрнадзора, по результатам проверки ЕГЭ в 2025 году на сто баллов обществознание написал всего 161 человек, в то время как в 2024 году – 237, а в 2023 году – 389. Мы видим, что за последние два года этот показатель сократился более чем в два раза. Причина этого связана в первую очередь с усложняющимися критериями оценивания экзаменационных работ, когда на экзамене встречаются задания, которые крайне сложно выполнить таким образом, чтобы они идеально совпали с эталонным вариантом ответа. Для чего это делается разработчиками ЕГЭ – это сложный вопрос, который явно требует отдельной беседы.

Продолжая тему о высоких результатах, мне хотелось бы предостеречь родителей и учеников от яркой рекламы некоторых курсов, где обещают эффективную подготовку на 100 баллов, особенно в рамках интенсивного курса за 1,5 – 3 месяца до экзамена или идеальную подготовку за 9 - 6 месяцев для ученика с нулевыми знаниями. Это откровенная ложь. Любые интенсивные курсы за несколько месяцев до экзамена в лучшем случае позволят вам преодолеть пороговый барьер на экзамене, то есть не получить двойку. Останемся реалистами – получить всем сто баллов невозможно. Кто раздает подобные обещания на своих курсах, либо сам не понимает о чем говорит, либо является типичным самозванцем в образовании и пустым рекламщиком. Любой ответственный учитель и преподаватель знает, что полноценная интеллектуальная подготовка требует большого количества времени, только тогда получаемая информация успевает усваиваться сознанием человека, а ученик получает прочные знания и навыки.

- Как правильно готовиться к экзамену самостоятельно ?

- Вначале ученику надо проанализировать свои возможности и уровень знаний по выбранному предмету на момент начала подготовки. Если знания минимальные и предыдущие годы учебы в школе не пошли на пользу, тогда потребуется значительно больше времени для изучения необходимого объема информации. Затем следует познакомиться с главными нормативными документами, определяющими структуру и содержание ЕГЭ. Это Кодификатор. Он содержит полный список тем, понятий и терминов, которые могут встретиться на экзамене. Важно использовать актуальную его версию, то есть за тот год, когда будет писаться экзамен, так как этот документ постоянно обновляется и корректируется разработчиками, в нем могут появляться новые темы, которых не было в предыдущие годы. По каждому предмету создается свой Кодификатор. Его можно найти на официальном сайте ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений). Ознакомившись с этим документом, ученику будет понятно, какие темы он уже знает, а что еще предстоит изучить. Также рекомендуется ознакомиться с навигатором самостоятельной подготовки к ЕГЭ и методическими рекомендациями, предназначенными для обучающихся 11-х классов, планирующих сдавать ЕГЭ за конкретный год. Эти два документа также составляются сотрудниками ФИПИ и их можно найти на сайте указанной организации. Знакомство с перечисленными документами позволяет оценить объем изучения теоретического материала по предмету и грамотно спланировать свой учебный год.

Практическая часть подготовки к экзамену должна начинаться со знакомства со структурой и типами заданий в экзаменационной работе. Эту часть работы следует начинать с изучения актуальной Демоверсии контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по выбранному предмету. Важно внимательно изучить не только количество заданий и их формулировки, но и приведенные в конце документа варианты ответов, а также критерии их оценивания. Это позволит сформировать представление об алгоритмах и требованиях правильного оформления ответа. Ученик должен понимать, что каждое из заданий второй части экзаменационной работы уникально и имеет особые правила оформления ответа. Во время своей работы в предметной комиссии по проверке ЕГЭ по обществознанию, а также в конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций экзаменуемых, мне часто доводилось сталкиваться со случаями, когда школьники теряли значительное количество баллов именно из-за незнания технологии оформления ответов на задания повышенной сложности. Во избежание таких досадных моментов школьнику, готовящемуся самостоятельно к экзамену, надлежит в начале подготовки изучить эти требования и оформлять письменные ответы в соответствии с ними. Наиболее ответственные ученики могут также ознакомиться со Спецификацией экзаменационной работы. Этот документ, определяет структуру и содержание контрольно-измерительных материалов (КИМ) по учебному предмету, содержит информацию об условиях проведения и проверки результатов экзамена. Демоверсия и Спецификация КИМ также размещены на сайте ФИПИ в свободном доступе.



После изучения нормативных документов и определения количества времени, необходимого для выполнения нужного объема учебной работы ученику рекомендуется изучать теоретический материал последовательно по разделам Кодификатора и сразу закреплять практическими заданиями. Лучше использовать типовые варианты экзаменационных заданий, их можно купить в магазинах или найти электронный вариант в открытых источниках Интернета. Важно, чтобы книга была выпущена на текущий учебный год – тогда ученик будет располагать актуальными типами заданий, которые его ждут на экзамене. Лучше, чтобы сборник заданий был выпущен под редакцией сотрудников ФИПИ – эта отметка обычно ставится на обложке книги.



Современный экзамен ЕГЭ достаточно сложен для самостоятельной подготовки школьника, далеко не все ученики готовы качественно выполнить даже те базовые моменты, которые мы перечислили ранее. Поэтому, если есть возможность готовиться к экзамену с профессиональным преподавателем, то лучше этой возможностью воспользоваться. Согласитесь, что лучше заплатить в течение года репетитору и поступить на бюджет ВУЗа, чем потом платить за обучение все студенческие годы. А также силы и время самого школьника будут сэкономлены преподавателем-консультантом.

Дорого — не всегда хорошо

- Как правильно выбрать себе репетитора?

В этом деле нужно исходить из ряда факторов:

1. Какую форму обучения вы хотите иметь: формат личных индивидуальных / групповых занятий или вы готовы заниматься онлайн. Репетиторы сейчас предлагают разные форматы работы. Это следует уточнять в самом начале знакомства с репетитором.

2. Какой результат вы хотите иметь. Так, если вас устроит результат до 65 баллов, то можно обратиться к школьному учителю или поискать курсы в интернете, которые сейчас проводят даже студенты. Если же необходимы более высокие результаты, тогда вам нужен опытный преподаватель, профессионально специализирующийся именно на ЕГЭ, желательно из числа экспертов предметных комиссий по проверке экзамена. Только такой профессионал может поделиться своим опытом, рассказать о скрытых рисках экзамена, разобрать и предостеречь от типичных ошибок, которые были сделаны в прошлые годы.

3. Какими финансовыми возможностями вы обладаете. И в этом вопросе сразу хочется обратить внимание, что дорого – это не всегда означает хорошо. Некоторые, особенно столичные репетиторы, искусственно взвинчивают цены на свои услуги, хотя иногда качество их работы и профессионализм оставляют желать большего.

4. Выбрав репетитора и начав с ним подготовку, важно внимательно смотреть на стиль его работы в течение первого месяца. Есть ли у этого человека четкая программа подготовки, сочетается ли теория с практическими заданиями, знакомит ли он со спецификой и структурой КИМ, строго ли соблюдается график занятий. Если эти базовые моменты в работе репетитора отсутствуют, имеет смысл искать другого и сразу уходить с таких занятий, дабы фатально не упустить время подготовки к экзамену. Практика показывает, что даже наличие ученой степени и принадлежность к университету, не всегда гарантирует вам высокое качество подготовки к ЕГЭ. Отсутствие системной подготовки и внутренней дисциплины преподавателя наглядным образом подчеркивает его непрофессионализм и неспособность качественно подготовить своего ученика.



- Можно ли обращаться в онлайн-школы или курсы для подготовки к экзамену?

- Конечно можно, это сейчас достаточно популярно. Но тут надо внимательно смотреть, кто будет проводить занятия и в каком формате будет предоставлена информация. Одно дело, когда работу со школьниками осуществляет профессиональный и опытный преподаватель и совсем другое, когда с вами работает разрекламированный и популярный в социальных сетях блогер. В последнем случае вы получите красивую и хорошо оформленную этикетку, сделанную по всем законам пиара, вот только полезного содержания она практически не имеет. Лично я очень скептически отношусь к новомодным тенденциям скриптов, мемов и лайфхаков, столь популярным в современных онлайн-школах. Это всегда красочно, интересно, легко усваивается, но этого недостаточно для успеха на экзамене. Когда серьезный теоретический материал в 11-м классе преподносится в виде коротких фраз вперемешку с множеством картинок, это отдает изрядным инфантилизмом уровня 3 - 5 классов. Стоит ли переплачивать за красивые картинки – решайте сами. Настоящий ЕГЭ – это сложно и ответственно.

- Что использовать для подготовки к экзамену, какую литературу и сайты?

- Обязательно используйте сайт ФИПИ. На этом сайте находятся кодификаторы, спецификации и демоверсии ЕГЭ, а также методические рекомендации для самостоятельной подготовки. Напоминаю, что актуальная информация на новый учебный год там появляется только в конце августа, а окончательная версия Кодификатора и Демоверсии размещается к ноябрю.

Также на сайте ФИПИ вы можете решать тесты. Я бы порекомендовал использовать именно сайт, а не портал «Решу ЕГЭ». На последнем ресурсе много заданий старого типа, которых нет в современном ЕГЭ, а иногда содержатся опечатки. «Решу ЕГЭ» можно использовать только совместно с профессиональным преподавателем, который отберет для вас актуальную информацию.

Обязательно используйте только сборники тестов от разработчиков ФИПИ. Они напрямую связаны экзаменом, а задания из этих книг или очень схожие по смыслу, вполне могут попасться вам и на реальном экзамене.



Используйте только учебники из федерального перечня. По последним требованиям ЕГЭ критерии проверки ответов составляются только с учетом материала из этих книг. Если вы решите обучаться на онлайн-курсе, или с репетитором индивидуально, то выбирайте очень тщательно только те курсы и тех преподавателей, которые используют такие учебники.

Напомню, что список учебников Федерального перечня вы можете найти на сайте ФПУ. Для этого нужно впечатать в поисковике браузера «ФПУ» и первая ссылка переведет вас на сайт, на котором указаны все рекомендованные министерством просвещения РФ учебники.

Риски пересдачи

- Можно ли пересдать экзамен, если не устраивает количество баллов? Как это правильно сделать? И какой результат будет учитываться?

- Пересдать можно любые предметы ЕГЭ. Но вот сколько раз это можно сделать и когда, зависит от того, кто сдаёт экзамен (выпускник этого года или прошлых лет) и какой предмет, обязательный или по выбору. Чтобы получить аттестат после 11-го класса, нужно хотя бы на минимум баллов сдать ЕГЭ по двум обязательным предметам — русскому языку и математике базового или профильного уровня. Поэтому выпускникам текущего года, не набравшим минимум по обязательным предметам, разрешается этим же летом или осенью два – три раза пересдавать эти экзамены. Это основание работает, когда не достигнут минимальный порог именно для получения аттестата.

Если ученик смог успешно сдать экзамен, но его не устраивают баллы по какому-то предмету (обязательному или по выбору), то пересдать экзамен можно текущим летом, но только по какому-то одному предмету. Важно учитывать, что эта пересдача аннулирует предыдущий результат, независимо от того, сколько баллов вы наберёте в новой попытке. Может получиться так, что пересдача принесёт меньше баллов, чем первая попытка — и тогда вам придётся использовать для поступления этот меньший результат. Этот риск необходимо учитывать заранее.

Также предусмотрена ситуация, когда результаты экзамена аннулируются из-за нарушений со стороны самого участника экзамена или других лиц, либо выпускник по уважительным причинам не смог завершить экзамен (почувствовал себя плохо). В этом случае также есть возможность пересдать экзамен этим летом.

Выпускники прошлых лет по своему желанию могут пересдать ЕГЭ по любым предметам, но для каждого экзамена им доступна только одна попытка в году. Можно пересдавать экзамены хоть ежегодно — ограничений по числу пересдач нет, как и по количеству пересдаваемых предметов. Также можно записываться на сдачу других предметов, которые вы при выпуске из школы не сдавали.



Говоря о пересдаче экзамена, важно напомнить, что в расписании ЕГЭ, кроме дней сдачи в основной период, предусмотрены также резервные и дополнительные дни. Именно в эти дни можно пересдать экзамены, но не в любой удобный день, а в те, которые предназначены для конкретных ситуаций.

Если ученик не смог сдать экзамен по обязательным предметам или результат экзамена по какой-то причине был аннулирован, то для пересдачи ЕГЭ в резервные сроки в июне подавать заявление не требуется – пересдача назначается автоматически. Если ученик решил пересдать экзамен для повышения своих результатов, тогда ему нужно будет подать по месту обучения заявление не раньше шести рабочих дней и не позднее двух рабочих дней до дня пересдачи.

Заявление на участие в ЕГЭ в дополнительный период (сентябрь) подают выпускники текущего года, которые за попытки в июне/июле так и не набрали минимальные баллы по одному или двум обязательным предметам, а также те ученики, чьи результаты обязательного экзамена аннулировали из-за списывания или иного нарушения правил. Выпускнику нужно взять с собой паспорт и подать заявление по месту обучения не позднее, чем за две недели до начала дополнительного периода. Заявление может подать как сам выпускник, так и его родитель (законный представитель).

Более подробно об условиях пересдачи экзаменов можно прочитать в приказе Минпросвещения и Рособрнадзора «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования».

- Какое максимальное количество предметов можно сдавать на ЕГЭ?

- Ограничений по максимальному количеству предметов для сдачи на ЕГЭ не существует. Можно выбрать хоть все 15 дисциплин. Выпускнику важно в начале 11-го класса определиться со своими приоритетами и целями, что он хочет: закончить школу и поучить аттестат или поступить в конкретный вуз, и исходя из этого, определяться с перечнем выбираемых предметов. Напомню, что набор предметов устанавливается конкретным вузом и перечень вступительных экзаменов в разных организациях может существенно отличаться. Ученику важно заранее ознакомиться с правилами приёма на официальном сайте выбранного университета.

- Сколько максимум было выбрано предметов ЕГЭ одним учеником в Псковской области?

- Точной информацией должны обладать в министерстве образования Псковской области. Лично в моей преподавательской практике некоторые ученики сдавали до шести предметов в рамках ЕГЭ. Хотя наиболее стандартный набор – это четыре предмета (два основных и два по выбору). Для успешного поступления в вуз этого вполне достаточно.

- Есть ли олимпиады, которые ПсковГУ засчитывает за БВИ (возможность поступления в вуз без вступительных испытаний — прим.ред.) или за 100 баллов по ЕГЭ?

- Условия приема студентов в вуз могут изменяться каждый год и актуальную информацию по условиям поступления лучше уточнять в приемной комиссии. В ПсковГУ есть возможность зачисления на бакалавриат и специалитет без вступительных испытаний для победителей и призеров всероссийской олимпиады и международных олимпиад. С перечнем этих олимпиад можно ознакомиться на сайте вуза. Важно учитывать соответствие профиля олимпиады той специальности и направлению подготовки, которую предлагает университет.

- В заключение — вопрос, который волнует нынешних восьмиклассников. Все выпускники 9-х классов со следующего учебного года будут обязаны сдавать устный экзамен по истории, который станет допуском к ОГЭ. Как вы относитесь к этому нововведению? Какие могут возникнуть сложности в процессе подготовки?

- Полагаю, что для многих школьников это станет достаточно сложным испытанием, в особенности для тех, кто не интересовался историей и не планировал сдавать это предмет в качестве экзамена по выбору. Увеличится и объем нагрузки на школьных учителей. Хотя в целом данную инициативу я поддерживаю. При должном и ответственном подходе со стороны школьного учителя это должно привести к системному изучению вопросов прошлого на уроках и стать дополнительной мотивацией для школьника внимательнее относиться к этому учебному предмету. Уважающий себя гражданин страны должен знать историю своего народа и Отечества.

Беседовала Светлана Синцова