Как справиться с тревогой при задержке рейса и не сойти с ума в аэропорту

Задержки вылета, отложенные рейсы, рухнувшие планы на быстрое и приятное путешествие - это, к сожалению, привычная реальность аэропортов и тех, кто много летает. Наверное, у бывалых путешественников уже есть свои способы адаптации психики. Но количество отложенных и отменённых рейсов в последнее время становится так велико, что это превращается в «зависшую» задачу для нашего мозга. Психика удерживает эту проблему, и создаётся тот самый фон тревоги, о котором стоит поговорить отдельно.

Только за текущий 2026 год работа аэропортов по всей России неоднократно приостанавливалась, а десятки рейсов были задержаны или отменены.

Для жителей Псковской области, которые часто добираются до Москвы, чтобы отправиться в дальнейшее путешествие, эта ситуация особенно знакома. Рейсы из Пскова во Внуково, к сожалению, нередко попадают в сводки задержек. И когда ваш рейс, который должен был соединить вас с близкими, работой или долгожданным курортом, исчезает с табло, мир словно рушится. Так что же делать с этим разочарованием, болью несбывшихся надежд и злостью на обстоятельства непреодолимой силы?

Отмена рейса создает закономерную стрессовую ситуацию: психика начинает «зависать», потому что не может решить задачу: «Когда же я улечу?» Отмена рейса ранит так сильно, потому что сбой в планах эмоционально ощущается как настоящая потеря, утрата. Отпуск или поездка - это временная «точка опоры» в текущей жизни. Мы живем, копим силы, терпим усталость, потому что знаем: скоро я выдохну. И когда рейс отменяют, рушится не просто маршрут, а обещание, данное самому себе.

Чувство злости, тревоги и разочарования в этот момент - это абсолютно нормальная, живая эмоциональная реакция. Особенно тяжело тем, кто привык держать всё под контролем. Но именно здесь кроется ловушка: пытаясь контролировать неконтролируемое, мы только усиливаем тревогу.

Как помочь себе в терминале? Давайте прислушаемся к советам психологов, чтобы, когда объявляют задержку, не паниковать и не впадать в ступор.

Вот конкретные техники, которые помогут «перезагрузить» нервную систему прямо в зале ожидания.

1. Дышите!

«А что, я не дышу?» - справедливо заметите вы. Дышите. Но в условиях стресса мы дышим поверхностно и тем самым не даём организму расслабиться. Глубокий вдох и медленный выдох - эффективная техника для снижения нервного напряжения. Но это только начало работы со стрессом, смотрим пункт 2.

2. Переключение.

Пройдитесь по терминалу, выпейте воды и вспомните самый приятный момент своей жизни. Можно включить любимую музыку. Просто погрузитесь в воспоминания. Да-да. И это не уход от реальности и не бегство, а заслуженная доза эндорфина. Гормона, который придет на помощь мгновенно, обогатив вашу жизнь новыми ресурсами и идеями!



3. Эмоциональная поддержка.

Не замыкайтесь в себе. Позвоните родным, расскажите о ситуации. Исследования показывают, что простые разговоры с близкими активизируют зоны мозга, связанные с чувством безопасности.

4. Напрягитесь.

Если тревога зашкаливает и ситуация реально выбивает из колеи своей неопределенностью... напрягитесь! Да-да. Напрягите всё тело. Сожмитесь в комок, как кулак. А потом позвольте себе расслабиться. Эта нехитрая техника уже помогла многим.



Распознав свои эмоции, стоит принять их как есть и начать размышлять. Скажите себе: «Мне очень обидно. Я так ждал этого отдыха». Фраза «у других хуже» не помогает, она только усиливает внутренний конфликт («Мне плохо, но я не имею права переживать»). Дайте себе это право!

Задайте себе три вопроса:

1. Что я могу изменить прямо сейчас? (Например, подойти на стойку регистрации, уточнить информацию, попросить ваучер на питание).

2. Что я изменить не могу? (Отменённый рейс, погоду, работу аэропорта).

3. Где я могу создать опору? (Найти кафе, почитать книгу, посмотреть фильм).

5. Не ищите виноватых.

Отмена отпуска или рейса — это не ваша ошибка. Это не провал, это жизнь.

Стоит поговорить об особом страхе: как садиться в «отменённый» самолёт?

Бывает и такое: рейс несколько раз переносят, он «висит» в статусе отменённого, а потом его неожиданно возвращают на табло. Пассажиры бегут на посадку, но внутри уже поселился страх: «А вдруг что-то сломано? А почему его отменяли?»

В этой ситуации важно вернуть себе ощущение безопасности.

Доверяйте профессионалам. Помните, что ограничения на полёты и задержки вводятся Росавиацией в первую очередь для вашей безопасности. Если борт выпустили, значит, все проверки пройдены.

Дыхательная гимнастика на борту. Если страх накрывает уже в кресле, используйте технику «чередование ноздрей» из йоги. Закройте одну ноздрю большим пальцем и медленно вдохните, затем закройте другую и медленно выдохните. Это помогает переключить внимание мозга и успокоить нервную систему.

Откажитесь от кофе. Перед полётом и во время ожидания не стоит пить кофе или энергетики. Кофеин усиливает действие адреналина, и на высоте это может сказаться не лучшим образом.

Да, задержки рейсов стали частью нашей реальности. И единственное, что мы можем с этим сделать, - не дать тревоге украсть у нас ещё и сегодняшний день. Авиакомпании обязаны предоставлять воду (через 2 часа ожидания) и горячее питание (через 4 часа), но никто, кроме нас самих, не позаботится о нашем душевном спокойствии.

Помните: ваше путешествие начинается не с прилёта в Сочи или Турцию. Оно начинается с вашего внутреннего состояния. И даже если самолёт задерживается, у вас остаётся главное - способность позаботиться о себе здесь и сейчас!

Наталья Старосельская

Фото из личного архива автора