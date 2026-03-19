От фронта к мирной жизни: кто и как помогает псковским ветеранам адаптироваться после ранений

Возвращение к мирной жизни для участников специальной военной операции — процесс сложный и многогранный. Особенно трудно приходится тем, кто получил ранения и стал инвалидом. Им предстоит заново учиться жить, адаптироваться в обществе и решать множество бюрократических вопросов.

Как поддерживают ветеранов СВО и их семьи в Псковской области? Какие льготы и выплаты им положены, где получить психологическую помощь и можно ли пройти переобучение, если здоровье не позволяет вернуться на прежнюю работу? С этими вопросами Псковская Лента Новостей обратилась в региональное министерство социальной защиты.

— Сегодня тема поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья, особенно вернувшихся с фронта ветеранов СВО, как никогда актуальна. Какую поддержку участникам специальной военной операции оказывает министерство социальной защиты Псковской области?

— Работа с участниками СВО и их семьями — одно из актуальных направлений нашей деятельности. Меры социальной поддержки военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей в регионе реализуются в соответствии с указом губернатора Псковской области. Во всех центрах социального обслуживания назначены ответственные специалисты по работе с семьями участников СВО. На каждую семью составлен социальный паспорт. Наши сотрудники также проводят индивидуальную работу, выявляя проблемы и пожелания, консультируют по мерам поддержки и помогают с оформлением документов. Все сложные, нестандартные вопросы мы рассматриваем индивидуально, в так называемом «ручном режиме», и решаем их до полного завершения.

Наряду с заявительным характером работы по оказанию помощи, специалистами центров организовано проактивное информирование о полагающихся мерах социальной поддержки на федеральном и региональном уровнях. Также проводятся выходы в адреса проживания семей.

— Многие семьи не знают, на что именно они имеют право. Расскажите, пожалуйста, подробнее, на какие пособия и льготы могут рассчитывать семьи участников СВО?

— Перечень мер поддержки обширный и носит постоянный характер. В первую очередь, это поддержка детей участников СВО. Они имеют право на первоочередное зачисление в детские сады и школы, бесплатное посещение кружков и секций в государственных и муниципальных образовательных организациях, а также на первоочередное зачисление в группы продленного дня с освобождением от платы за питание.

Для семей, где есть пожилые люди или инвалиды, предусмотрено внеочередное принятие на социальное обслуживание на дому или в стационар. Также члены семей, являющиеся инвалидами, могут бесплатно получать технические средства реабилитации в пунктах проката в Пскове и Великих Луках. Для самих ветеранов боевых действий предусмотрено однократное бесплатное предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Действуют и другие меры: содействие в догазификации (компенсация до 100 тысяч рублей), льготы по транспортному налогу, льготное посещение учреждений культуры, скидки на занятия в спортивной школе «Олимп», кратковременный присмотр за детьми. Также родители и супруги погибших военнослужащих имеют право на ежемесячную денежную выплату.

— Ветераны, получившие инвалидность, часто сталкиваются с психологическими трудностями, им и их близким нужна поддержка. Оказывается ли в регионе бесплатная психологическая помощь?

— Психологическая помощь ветеранам СВО и членам их семей оказывается в кабинетах медико-психологического консультирования, которые открыты на базе государственных медицинских учреждений Псковской области и в кабинетах медико-психологической помощи филиала «Псковский» и филиала «Великолукский» областного клинического центра психиатрии и наркологии.

Кроме того, на площадке филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области ежедневно работают медицинские психологи Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии. Туда можно обратиться за квалифицированной помощью.

— Часто после ранения человек не может вернуться на прежнюю работу. Какие программы профессионального обучения и переобучения существуют в регионе для таких ветеранов?

— Органы службы занятости оказывают содействие в приоритетном трудоустройстве и профессиональном обучении демобилизованных граждан. В рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры» реализуются мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан, в том числе участников СВО.

Перечень включает 213 востребованных специальностей: от водителя и повара до специалиста по эксплуатации беспилотных систем и педагога дополнительного образования детей и взрослых. Подать заявление можно на портале «Работа России». Важно, что обучение может проходить по трехстороннему договору с работодателем, что позволяет готовить специалиста под конкретное рабочее место.

В настоящее время на портале «Работа России» для организации профессионального обучения граждан размещены 46 образовательных программ по различным специальностям. Подробную информацию можно получить в территориальных органах службы занятости каждого муниципалитета.

— Куда ветерану или его семье нужно обратиться в первую очередь после получения инвалидности, чтобы оформить все положенные выплаты и льготы?

— Для получения мер социальной поддержки перечисленным категориям граждан необходимо лично обратиться с заявлением в органы социальной защиты по месту жительства или в любой Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области по месту жительства в электронном виде через портал «Госуслуг».

— Предоставляются ли ветеранам СВО с инвалидностью путевки на санаторно-курортное лечение в санатории Псковской области или знаменитый Паломнический центр в Печорах?

— Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям относится к компетенции отделения Социального фонда России по Псковской области. Ветераны боевых действий могут получать такое лечение в порядке очередности в санаториях, с которыми у фонда заключены контракты.

Что касается поездок в Паломнический центр в Печорах, то этим занимается филиал фонда «Защитники Отечества». Именно они формируют группы из участников СВО, членов их семей и семей погибших или без вести пропавших для таких поездок.

Беседовала Алена Балан