«Дневной дозор»: Как запрет на использование иностранных слов в коммерческой сфере скажется на бизнесе?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как запрет на использование иностранных слов в коммерческой сфере скажется на бизнесе?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Российский бизнес переживает, пожалуй, самый тяжелый этап за последние 15 лет. В эпицентре кризиса — малые и средние предприятия, столкнувшиеся с падением спроса, снижением доходов населения и дорогими кредитами. Многие из них сейчас вынуждены не развиваться, а буквально выживать.

Сейчас в России вступает в силу очередное нововведение: иностранные слова на вывесках теперь под особым контролем. Разрешат только те англицизмы, что вошли в словарь РАН. В ином случае — штраф, либо обязательное пояснение в скобках или под звездочкой. Впрочем, запрет не распространяется на фирменные наименования и товарные знаки.

По оценкам экспертов, в России в среднем замена обычной вывески с демонтажем и установкой стоит около 30–50 тысяч рублей, а световой конструкции — 80–150 тысяч. Если объект расположен в центре города и требует согласований, расходы могут превышать 200 тысяч рублей.

Дополнительные затраты связаны с переработкой логотипов (40–120 тысяч рублей), обновлением сайтов (50–150 тысяч), заменой меню, прайсов и промо-материалов (20–80 тысяч), а также печатью новой упаковки и расходников. В итоге ребрендинг для малого бизнеса может стоить около 500 тысяч рублей.

Как запрет на использование иностранных слов в коммерческой сфере скажется на бизнесе? Что об этом думают наши эксперты узнаем в программе «Дневной дозор».

По информации уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылева, на данный момент вопрос о массовой смене вывесок с англицизмами на русскоязычные не стоит. Он рассказал какие законодательные новации по борьбе с англицизмами на вывесках могут коснуться бизнесменов.

«Вопрос с заменой вывесок сейчас остро не стоит. Пока закон вступает в силу, он не несет прямой нормы и запрета на размещение существующих. То есть фактически никто сразу же не понесется из контрольных органов их снимать, демонтировать, давать предписания. Пока позиция такая, и существующие вывески трогать никто не будет. Все будет зависеть от того, как они были согласованы и на какой срок. В любом случае нам потребуется на уровне региона или муниципалитета принимать нормативно-правовые акты, которые будут в дальнейшем регулировать размещение этих вывесок. Конечно же новые уже будут установлены по новому законодательству, а старые, существующие, в массовом порядке меняться не планируются. По крайней мере, таких опасений я пока не вижу. Более того, этот вопрос больше будет касаться не вывесок, как таковых, а названий, сопутствующих им. Например, Sale вместо "Распродажа", Open и Close вместо "Открыто" и "Закрыто". От таких формулировок нужно избавляться. Ну а об основных вывесках пока беспокоиться рановато».

По словам председателя совета директоров ПАО «АВАР», руководителя Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрия Мельникова, любой желающий предприниматель может избежать принудительной смены вывески своего заведения или предприятия, зарегистрировав свою торговую марку. По его наблюдениям, новый закон о смене вывесок большую угрозу несет для бизнесменов Санкт-Петербурга и Москвы.

«К АВАРу и предприятиям-спутникам это относится мало — у нас все надписи на кириллице уже давно. Однако наше предприятие имеет зарегистрированную торговую марку латиницей, и, судя по тексту закона, теоретически мы могли бы ею пользоваться. Но смысла в этом не вижу, поскольку наши клиенты — преимущественно жители России. Исходя из закона, если надписи на русском языке будут в приоритете, то иностранные оставить можно. В целом я считаю это достаточно серьезным послаблением. Но, конечно, некоторые компании пострадают. В Пскове я вижу не так много подобных вывесок — такая мода больше свойственна крупным городам: Москве, Санкт-Петербургу. Там это встречается часто, поэтому, наверное, их это коснется в большей степени».

Вице-спикер Псковского областного Собрания, директор завода «Псков-Полимер» (бренд Nordman) Юрий Сорокин считает, что даже если предпринимателей обяжут менять вывески на русскоязычные, серьезного удара по бизнесу это не нанесет.

«Вряд ли закон будет применяться в полной мере так, как написан, — в этом виде он слишком трудно реализуем. Думаю, последуют еще дополнения и разъяснения, чтобы он мог работать. А вообще, бизнес в России новациями сложно испугать, ко всему - привыкнем, предприниматели - люди законопослушные».

А вот депутат Псковской городской Думы, бизнесмен Юрий Бурлин убежден: для многих представителей малого и среднего бизнеса очередные законодательные новации могут обернуться печальными последствиями — вплоть до закрытия предприятия. Он объяснил, почему считает новую смену вывесок дополнительной нагрузкой на предпринимателей.

«Для малого и среднего бизнеса такие радикальные перемены — это не решение, а реальные расходы в 100 тысяч рублей без какой-либо компенсации. Поскольку компенсации на замену вывесок, материалов и всего остального не предусмотрены, мы получим штраф. Да, они формально небольшие, но для юридического лица на фоне затрат на ребрендинг все равно существенные. Либо платить штрафы, либо сразу вкладывать деньги, но не в то, что приносит основной доход. Для части малых предприятий это дополнительные издержки. Новый закон не убивает бизнес, но может точечно привести к его закрытию».

Руководитель и основатель сети салонов маникюра и педикюра Mindal Григорий Щесняк заранее обеспокоился тем, чтобы к его вывескам претензий не было, однако не все предприниматели могут похвастаться такой предусмотрительностью.

«Мы развиваемся в Пскове уже пять лет. Прежде чем повесить вывески, мы решили сделать это один раз и навсегда. Специально дождались, пока согласуем патент, оформим все документы, чтобы все было зарегистрировано и никто никогда не смог подойти и сказать «снимите». Вывески мы повесили только после того, как все официально оформили. По сути, два с половиной года работали без вывесок вообще. Именно чтобы не случилось той коллизии, которая сейчас происходит, и не пришлось их менять или снимать. Ударит ли это по всем остальным? Скорее всего да. У нас постоянно какие-то нововведения, и бедные предприниматели ломают голову, где взять деньги, чтобы все это исправить. Этого можно было бы избежать, если бы все подумали об этом заранее. Но у нас в России сначала пока петух не клюнет, никто ничего делать не начинает. В любом государстве происходят изменения, и мы должны под них подстраиваться. Это неизбежно — правила игры, которые, к сожалению, меняются».

Председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Опора России» Сергей Пакреев уверяет — бизнес региона находится в состоянии турбулентности. Он убежден, что избежать негативного влияния для предпринимателей от нововведений по замене вывесок с англицизмами можно в том случае, если будет выстроен адекватный диалог с ответственными ведомствами.

«Снимать надо не все английские вывески, а только те, которые не зарегистрированы как товарный знак или торговая марка. Если регистрация соответствующего знака была произведена, проблем с демонтажем вывески не возникнет. Важно также, что действие закона распространяется на интернет-ресурсы, интернет-магазины, корпоративные сайты компаний — туда тоже необходимо внести соответствующие изменения. Пока информации очень мало: в частности, о штрафах, по какому принципу и в какие сроки нужно заменить вывески и всю сопутствующую информацию. Здесь две стороны медали. С одной стороны, мы, конечно, поддерживаем русский язык, стараемся говорить на русском, говорить о смыслах, о названиях. Это в долгосрочной перспективе, на мой взгляд, правильное решение. Нужно уходить от заимствованных слов, чтобы наше поколение имело свои слова, свои национальные названия, наименования, термины. С другой стороны, сроки будут сжатыми, и тут есть вопросы. Все зависит от диалога бизнеса с ведомствами, ответственными за эти изменения. Если диалог будет прозрачный и понятный для всех участников, то можно минимизировать любой негатив. Особенно учитывая турбулентность, в которой сейчас находится предпринимательство: налоговые реформы, текущие изменения по другим направлениям деятельности. Я думаю, предприниматели это переживут. Главное, чтобы диалог состоялся».

В сегодняшней программе предприниматели региона и наши эксперты рассуждали о том, нанесет ли запрет на использование иностранных слов в коммерческой сфере вред предпринимателям. Несмотря на то, что в условиях «охлаждения» российской экономики бизнес сегодня переживает не самые лучшие времена, многие наши собеседники демонстрируют сдержанный оптимизм и в очередном нововведении большой угрозы для себя не видят.

Возникает ощущение, что многие представители бизнес-сообщества настолько привыкли к постоянным вызовам и угрозам, в виде роста налогов, инфляции и кадрового дефицита, что новые «палки», которые государство вставляет им в колеса, уже не сильно-то и пугают.

Александра Братчикова