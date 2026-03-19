С начала года в Псковскую область переселились 64 соотечественника

Свыше двух тысяч человек получили поддержку в центре содействия переселению «Соотечественник» со дня его открытия. Об итогах работы центра доложила его руководитель Наталья Тудакова на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 18 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства области.

Центр был создан по поручению главы региона два года назад. «Проводится большая работа, за это время порядка двух тысяч человек обратились в центр. Только в прошлом году по госпрограмме прибыло около 600 человек из 26 стран», — сказал губернатор.

Наталья Тудакова проинформировала, что в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, с 2010 года в регион переехали почти 13 тысяч человек. С начала этого года в Псковскую область уже переселились 64 человека, из них 13 — в статусе репатрианта. Руководитель центра поблагодарила губернатора за распространение мер поддержки на репатриантов. Для них центр оказывает консультационную помощь и услуги временного проживания.

«Из стран, ведущих в отношении России недружественную политику, приехало порядка тысячи человек. Нужно отметить, что почти 70% от всех прибывших в прошлом году — граждане трудоспособного возраста, 60% — представители других профессий. Только за 2025 год в регион приехало 30 педагогов, 12 врачей, 18 представителей других медицинских специальностей. Например, псковский лицей №21 в этом учебном году пополнился двумя специалистами — учителем начальных классов из Киргизии и педагогом по обществознанию из Латвии. Замечательные сотрудники, с директором лицея на связи, она довольна новыми специалистами», — сказала руководитель центра.

Михаил Ведерников уточнил, как организована работа в части содействия трудоустройству. Например, центром «Соотечественник» проводятся встречи с работодателями, профориентационные туры на предприятия. Ближайший профтур состоится в Печорском округе, где его участников познакомят с предприятиями туристической индустрии. Также запущен проект «Основы предпринимательства», по итогам которого 17 соотечественников открыли собственный бизнес.

Порядка 60% из всех приезжающих трудоустраиваются в течение трех месяцев с момента окончательного переезда на территорию Псковской области, продолжила Наталья Тудакова.

В части организации временного жилищного обустройства при центре функционирует гостевой дом на 19 мест, две однокомнатные и одна двухкомнатная квартира. В конце 2025 года по решению губернатора в пользование был передан жилой дом в Изборске. На данный момент в доме проведены работы по устройству канализации, системы водоснабжения, подключено электричество.

Также руководитель центра представила главе региона брошюру, созданную по итогам форума «Псковская область: место, где хочется жить». Она включает в себя лучшие практики регионов по взаимодействию с соотечественниками. Данным опытом планируют делиться с коллегами из других регионов.

В завершение встречи Михаил Ведерников и Наталья Тудакова обсудили социально-культурную адаптацию соотечественников, информирование о деятельности центра в зарубежных странах и взаимодействие с иностранными журналистами в рамках блог-тура.