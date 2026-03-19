 
Общество

На приём к врачу-эндокринологу приглашают в Великих Луках

На прием к врачу-эндокринологу Елене Дорощенко приглашает Псковская областная клиническая больница в филиал «Великолукский межрайонный» ПОКБ. Об этом сообщили  в сообществе больницы ВКонтакте.

К эндокринологу стоит обратиться при появлении некоторых симптомах: 
- общая слабость, утомляемость, сонливость, ухудшение памяти, зябкость, онемение конечностей, депрессивные состояния;
- выпадение волос;
- избыточный или недостаточный вес, резкие изменения массы тела в течение короткого периода времени;
- сухость во рту, постоянная жажда, частое мочеиспускание, особенно в ночное время;
- дискомфорт в области шеи, изменение конфигурации шеи, ощущение «комка» в горле;
- раздражительность, нервозность, плаксивость;
- постоянные или периодические сердцебиения, нарушение ритма сердца, чувство жара и внутренней дрожи.

Записаться к врачу можно как по полису ОМС, так и на платной основе. Направление к эндокринологу по ОМС выдаёт участковый врач-терапевт или фельдшер.

