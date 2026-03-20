Полезные для здоровья зубов продукты перечислили псковичам

На состояние зубов влияют вода, генетика и самодисциплина, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области и рассказали, как сохранить зубы здоровыми. В частности, жителям региона посоветовали есть яйца, творог, шпинат, кунжут. В этих продуктах есть необходимый для зубов кальций.

«Есть люди, даже взрослые, у которых идеальные зубы. Тут влияет множество факторов: от генетики до самодисциплины. Сейчас псковичи внимательнее относятся к своему здоровью, в том числе к состоянию зубов. На это в том числе влияет то, какую воду мы пьём, лучше, чтобы это была живая, нефильтрованная, но обязательно проверенная вода из родников и скважины», - отмечают в министерстве.

Избыток или недостаток фтора и железа влияет на появление кариеса и потемнение зубов. Псковичам из-под крана воду лучше не пить, пользы нет и в фильтрованной кипячёной воде. Профессиональную чистку, которая уберёт налёт, зубной камень и сделает зубы светлее на один-два тона, можно делать раз в полгода.

На цвет эмали зубов влияет также питание. 

Здоровье полости рта, в свою очередь, влияет на весь организм – от осанки до пищеварения.

