Стало известно, какие проекты реализует ТОС в библиотеке в Любятово

Какие проекты реализует территориальное общественное самоуправление, организованное активистами библиотеки «БиблиоЛюб» в Любятово, рассказал депутат Псковско городской Думы Антон Мороз в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Всего у меня в округе 13 ТОСов. У нас есть ТОС, который создали активисты библиотеки "БиблиоЛюб", мы этот проект обсуждали отдельно с жителями этого микрорайона, поскольку библиотека – это центр протяжения, и требуется благоустройство территории вокруг. Есть устаревшая детская площадка, которая требует реконструкции, плюс есть определенные вопросы, связанные с уже чрезмерным ростом деревьев. И, соответственно, эти вопросы мы планируем через этот инструмент решить», - сказал Антон Мороз.