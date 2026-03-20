Стало известно, какие проекты реализует ТОС в библиотеке в Любятово

Какие проекты реализует территориальное общественное самоуправление, организованное активистами библиотеки «БиблиоЛюб» в Любятово, рассказал депутат Псковско городской Думы Антон Мороз в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. 

«Всего у меня в округе 13 ТОСов. У нас есть ТОС, который создали активисты библиотеки "БиблиоЛюб", мы этот проект обсуждали отдельно с жителями этого микрорайона, поскольку библиотека – это центр протяжения, и требуется благоустройство территории вокруг. Есть устаревшая детская площадка, которая требует реконструкции, плюс есть определенные вопросы, связанные с уже чрезмерным ростом деревьев. И, соответственно, эти вопросы мы планируем через этот инструмент решить», - сказал Антон Мороз. 

Депутат отметил, что этот пример интересен и важен для населения. Сейчас на проекты этого ТОСа готовят сметы и необходимые документы для конкурсной комиссии. 

 

Пресс-портреты

Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

