В Псковской области запустили бота с картой бесплатного Wi-Fi

В Псковской области продолжается развитие полезных цифровых сервисов в мессенджере MAX. После запуска ботов в сфере здравоохранения теперь заработал новый цифровой помощник — региональный бот «Карта Wi-Fi в Псковской области». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«С прошлого года мы активно развиваем региональную сеть бесплатного Wi-Fi. Сейчас в области действует уже 232 точки доступа, в том числе в парках, на остановках общественного транспорта и рядом с туристическими достопримечательностями. Авторизация – через "Госуслуги" или по звонку», – пояснил губернатор. 

По словам Михаила Ведерникова, новый бот в MAX найдет адрес ближайшей точки Wi-Fi, покажет все доступные места на интерактивной карте и проконсультирует, если возникнут вопросы по подключению.

Владельцы кафе, отелей, торговых центров или других общественных пространств могут добавить свою точку доступа на нашу карту – заявку тоже можно подать через бот. Регион предоставит свою систему авторизации.

Воспользоваться ботом можно по ссылке: max.ru/pskovwifi_bot

Внедрение удобных сервисов производится в рамках большого президентского нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация», постепенно добавляя все новые «жизненные ситуации».

