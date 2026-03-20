Михаил Ведерников отметил рост числа грантовых заявок на форуме «Голос молодёжи»

Участвовать в разработке и реализации инициатив призвал старшеклассников Псковской области губернатор Михаил Ведерников в ходе общения с ребятами на III Форуме старшеклассников «Голос молодёжи», который 20 марта проходит в псковском Доме молодёжи, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Модератором встречи выступил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Он открыл площадку и передал слово главе региона.
Михаил Ведерников поприветствовал участников форума:
Губернатор сообщил, что ознакомился с проектами участников форума и отметил развитие грантовой поддержки:
Он также предложил участникам обсудить их инициативы и обозначить необходимые меры поддержки.
Перед тем, как выступить перед школьниками и продолжить форум, председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов представил губернатору интерактивные площадки форума, которые разместили в холле Дома молодёжи на втором этаже.
Игорь Сопов показал Михаилу Ведерникову обучающие игры, которые разработали для участников форума, продемонстрировал избирательный симулятор, в котором школьники могут пройти этапы голосования: выбрать формат, затем выполнить задания, требующие быстрой реакции на игровые ситуации, например, отсутствие документов. Игра фиксирует результаты и формирует рейтинг участников.
Разработчики планируют дополнять симулятор новыми элементами и использовать его для проведения соревнований среди школьников, дополнил Игорь Сопов.
Также он представил оборудование, которое школьники получили по итогам грантовой поддержки в прошлом году. С его помощью для участников форума они проводят викторины и интерактивные игры, соревнования на скорость и знание тем, связанных с избирательным правом и общественной жизнью.
По словам Игоря Сопова, участники провели несколько десятков таких мероприятий в муниципалитетах Псковской области.
В рамках форума организаторы также представили образовательные и профориентационные площадки. Игорь Сопов сообщил, что комиссия заключила соглашение с университетом, и специалисты провели встречи со старшеклассниками, на которых рассказали о возможностях обучения и трудоустройства в регионе.
Отдельные площадки форума включают викторины на знание стран мира и молодёжного сленга, а также задания по сборке карты Псковской области. Организаторы используют эти форматы для информирования школьников о молодёжных и международных проектах, включая Всемирный фестиваль молодёжи.
