 
Общество

Михаил Ведерников отметил рост числа грантовых заявок на форуме «Голос молодёжи»

0

Участвовать в разработке и реализации инициатив призвал старшеклассников Псковской области губернатор Михаил Ведерников в ходе общения с ребятами на III Форуме старшеклассников «Голос молодёжи», который 20 марта проходит в псковском Доме молодёжи, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Модератором встречи выступил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Он открыл площадку и передал слово главе региона.

Михаил Ведерников поприветствовал участников форума:

«Добрый день, дорогие ребята. Я искренне рад приветствовать вас на нашем уже традиционном III форуме «Голос молодёжи». Мне очень приятно, что в нашем регионе столько ярких и интересных, активных ребят. Я знаю, что здесь представлено порядка 100 человек из всех без исключения муниципальных образований Псковской области. Это, конечно, здорово и говорит о том, что наше общее дело интересно для молодёжи во всех уголках нашего большого региона».

Губернатор сообщил, что ознакомился с проектами участников форума и отметил развитие грантовой поддержки:

«Вот сейчас Игорь Александрович познакомил меня с некоторыми проектами, которые были реализованы. Как мы с вами договаривались, у нас теперь проходит ежегодный грантовый конкурс. В этом году количество заявок почти в два раза больше, чем в прошлом, и решения очень интересные. Некоторые из них мы, возможно, рассмотрим подробнее и будем включать в наши большие проекты, которыми занимаемся в правительстве области».

Он также предложил участникам обсудить их инициативы и обозначить необходимые меры поддержки.

«Я с удовольствием послушаю вас о том, что вы делаете, какая помощь еще нужна от регионального правительства», - сказал губернатор.
 

Перед тем, как выступить перед школьниками и продолжить форум, председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов представил губернатору интерактивные площадки форума, которые разместили в холле Дома молодёжи на втором этаже.

Игорь Сопов показал Михаилу Ведерникову обучающие игры, которые разработали для участников форума, продемонстрировал избирательный симулятор, в котором школьники могут пройти этапы голосования: выбрать формат, затем выполнить задания, требующие быстрой реакции на игровые ситуации, например, отсутствие документов. Игра фиксирует результаты и формирует рейтинг участников.

Разработчики планируют дополнять симулятор новыми элементами и использовать его для проведения соревнований среди школьников, дополнил Игорь Сопов.

Также он представил оборудование, которое школьники получили по итогам грантовой поддержки в прошлом году. С его помощью для участников форума они проводят викторины и интерактивные игры, соревнования на скорость и знание тем, связанных с избирательным правом и общественной жизнью.

По словам Игоря Сопова, участники провели несколько десятков таких мероприятий в муниципалитетах Псковской области.

«За этот год они провели, наверное, около двадцати-тридцати таких мероприятий со школьниками, мы играли с партиями», - сказал Игорь Сопов.

В рамках форума организаторы также представили образовательные и профориентационные площадки. Игорь Сопов сообщил, что комиссия заключила соглашение с университетом, и специалисты провели встречи со старшеклассниками, на которых рассказали о возможностях обучения и трудоустройства в регионе.

Отдельные площадки форума включают викторины на знание стран мира и молодёжного сленга, а также задания по сборке карты Псковской области. Организаторы используют эти форматы для информирования школьников о молодёжных и международных проектах, включая Всемирный фестиваль молодёжи.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Сопов Игорь Александрович

Председатель Избирательной комиссии Псковской области

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026