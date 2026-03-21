Филолог объяснил, почему на фразу «ни пуха ни пера» отвечают «к черту»

Фразу «ни пуха ни пера» раньше говорили жены, когда их мужья отправлялись на охоту, мужчины, в свою очередь, отвечали женщинам «к черту», такая сцена защищала семью от злых духов и обеспечивала удачу добытчику, сообщил заведующий кафедрой русского языка РГГУ, доктор филологических наук Игорь Шаронов.

«Фраза "ни пуха ни пера" в прямом своем значении плохая. Исходит она из того, что жена провожает мужа на охоту и желает ему, чтобы он ни с чем вернулся домой, не добыл ни птицы, ни зверя. Конечно, мужу это могло не нравиться. И вместо того чтобы поблагодарить жену, он ее посылает к черту. То есть перед нами ситуация скандала», — сказал Игорь Шаронов.

Эксперт добавил, что скандал разыгрывали специально для злого духа. До принятия христианства славяне верили, что дух или черт всегда сидит за левым плечом человека и внимательно следит за его планами, чтобы их нарушить, пишет РИА Новости.

«Разумеется, тому, кто остается, хочется, чтобы второй вернулся с добычей. Но где-то на левом плече сидит этот черный дух. Он смотрит и говорит: "О, тут уже и так все плохо, тут и так уже скандал, полечу-ка я в другое место, где все хорошо". И вот таким образом, сыграв псевдоссору, мы избавляемся от плохого пожелания», — объяснил Игорь Шаронов.

По его словам, подобные ритуальные фразы существовали не только у славян, но и у многих других народов.

