МЧС напомнило псковичам о правилах пожарной безопасности в банях

Бани относятся к объектам, где риск возникновения пожара выше обычного. Поэтому очень важно соблюдать меры пожарной безопасности, сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области в своем канале в мессенджере Max.

Чтобы обеспечить минимальный уровень безопасности, следует держать в бане исправный огнетушитель и установить пожарный извещатель. Эти простые средства могут спасти жизнь и имущество в случае непредвиденной ситуации.

В ведомстве также напоминают:

  • Следи за исправностью печей и дымоходов;
  • Не перекаливай печь;
  • Не оставляй без присмотра, за топкой надо постоянно следить;
  • Не доверяй детям розжиг или присмотр за печкой;
  • Защитные термоэкраны на стенах и потолке — обязательный показатель безопасной парной;
  • Деревянные или другие легковозгораемые объекты должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть изолированными.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области / Max

В случае возникновения пожара или задымления следует незамедлительно позвонить по номеру вызова пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

